Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Observer»: Xi Jinping könnte eine gefährliche Krise vermeiden

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Reaktionen des Westens auf den als aggressiv empfundenen Vormarsch Chinas in der Welt:

«Die zur Diskussion stehenden Maßnahmen reichen von Sanktionen gegen Einzelpersonen bis hin zum Verbot chinesischer Investitionen in strategische Industrien und neuen Gesetzen, die den Handel in beide Richtungen an die Einhaltung von Menschenrechten knüpfen. (Der künftige US-Präsident) Joe Biden, der China als «strategischen Konkurrenten» betrachtet, schlägt eine Allianz der Demokratien vor, um dessen globalen Einfluss entgegenzuwirken. Wie Großbritannien planen die USA eine weitere Verschiebung ihrer politischen Ausrichtung auf den Indo-Pazifik.

Ein Großteil der westlichen Schmähungen, mit denen Peking überhäuft wird, resultiert aus dessen eigenen Handlungen und ist völlig verdient. Eine potenziell gefährliche Krise kann vermieden werden, wenn (Chinas Staatschef) Xi Jinping einen Schritt zurückgeht. Es wäre in seinem Interesse, dies zu tun. Denn mehr als andere Faktoren haben seine aggressiv nationalistische, expansive Politik im Ausland und seine Mao-ähnliche Diktatur im eigenen Land die Verschlechterung der Beziehungen vorangetrieben.»

«Sonntagszeitung»: Auch nach dem Brexit keine Ruhe für Großbritannien

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» blickt auf Großbritannien nach dem Vollzug des Brexit:

«Wie viel an wirtschaftlichen und politischen Einbussen wird Johnsons «harter Brexit» seinem Land letztlich bescheren? Dazu kommen andere Schwierigkeiten, die sich die Brexiteers geschaffen haben. Wie die Tatsache, dass Nordirland jetzt de facto einem anderen Zollbereich zugehört als der Rest des Landes. Und welche Folgen diese Form «stiller» irischer Einheit einmal haben wird.

Wie sehr das Verhältnis zu Europa die britische Politik weiter bestimmen wird, dürfte sich aber am dramatischsten im erneuten schottischen Bemühen um Unabhängigkeit zeigen - und im Verlangen vieler Schotten, ihr Land zurück in die EU zu führen. Kein Mensch weiß, wie diese Schlacht einmal ausgehen wird. Klar ist zu Beginn dieses neuen Jahres aber schon eines: nämlich, dass Britannien in Sachen Brexit auch post Brexit nicht zur Ruhe kommt.»