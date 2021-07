Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.07.21 | Überblick

«Los Angeles Times»: Fehler im Corona-Krisenmanagement aufarbeiten

LOS ANGELES: Die fehlerhafte und unzureichende Reaktion der USA auf die Corona-Pandemie sollte nach Ansicht der «Los Angeles Times» von einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden:

«Amerikaner lieben die Erzählungen von spitzbübischen Helden, aber diese hier geht nicht gut aus. Eine Nation mit enormem Reichtum und Ressourcen wurde unerwartet und unvorbereitet von der schwersten gesundheitlichen Bedrohung in mehr als einem Jahrhundert erwischt. Und auch wenn die Geschichte sich weiter entwickelt und die Delta-Variante einen neuen Anstieg der Erkrankungen und Todesfälle bewirkt, müssen sich Präsident Biden und der Kongress nun zu einer ehrlichen und klarsichtigen Untersuchung der nationalen Antwort auf die Pandemie durchringen. Gemäßigte Demokraten im Kongress haben in einem Brief an die Vorsitzenden des Repräsentantenhauses und des Senats Anfang des Monats auf die Einsetzung eines unabhängigen parteiübergreifenden nationalen Ausschusses zur Covid-19-Reaktion gedrungen, nach dem Vorbild des 9/11-Ausschusses. (...) Der Zeitpunkt für eine solche Forderung mag unangemessen erscheinen, da ja die Führer im Kongress immer noch um die Zusammensetzung eines Ausschusses ringen, der die Unruhen am US-Kapitol vom 6. Januar untersuchen soll, aber es ist zwingend, dass die Arbeit jetzt beginnt, bevor die Dringlichkeit und die Erinnerung schwinden.»

«Die Presse»: Klimawandel wird in jedem Fall teuer

WIEN: Über die Folgen des Klimawandels schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Das große Problem des Klimawandels ist, dass es sich um eine extrem langsame Entwicklung handelt. Politik und Gesellschaft müssen daher wie bei einem Öltanker bereits zu einem Zeitpunkt am Ruder drehen, zu dem die Gefahr noch lang nicht in der Nähe ist. (...)

Keine guten Voraussetzungen für ein politisches System, das auf Wahlen in relativ kurzen Abständen beruht. Denn die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels werden ebenfalls in jedem Fall teuer. (...) Unter dem Strich bleibt, dass wir entweder für die Prävention oder für die Anpassung an Extremereignisse und die Beseitigung der Schäden zahlen werden müssen. Das heißt nun nicht, dass unter dem grünen Mäntelchen jedes Öko-Projekt finanziert werden muss. Im Zweifelsfalls ist es aber intelligenter, das Geld heute in die Hand zu nehmen.»