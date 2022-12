Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Washington Post»: Xi nicht der einzige relevante Akteur in China

WASHINGTON: Über die größte Protestwelle in China seit Jahrzehnten und die neue Generation von Dissidenten schreibt die «Washington Post»:

«Die Demonstranten, die sich am Abend des 26. November in Shanghai versammelten, waren meist in ihren 20ern, geboren nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989. Ihre Sprechchöre auf der Straße waren kühn. (...) Dies ist nicht normal für China und könnte ein Hinweis auf eine neue Generation von Dissidenten sein, die bereit ist, die Grenzen des mächtigen chinesischen Polizeistaates auszutesten. Sie stehen vor beängstigenden Hindernissen. (...)

Dennoch deuten die Ereignisse des letzten Monats darauf hin, dass die Welt Xi und die Kommunistische Partei nicht als die einzigen relevanten Akteure in China betrachten sollte. Auch das Volk hat Wege gefunden, sich mit Nachdruck zu Wort zu melden, was darauf hindeutet, dass staatliche Unterdrückung Dissens und Meinungsverschiedenheiten nicht auslöschen kann, genauso wenig, wie die Null-Covid-Strategie Covid-19 auslöschen kann - sie kann sie nur vertuschen, bis ein Funke den Volkszorn entfacht. Es wäre klug, wenn Xi ausnahmsweise zuhören würde, anstatt zu bestrafen.»

«Der Standard»: Auflösung der Sittenpolizei als Spaltungsversuch

WIEN: Die angebliche Auflösung der Sittenpolizei im Iran als Entgegenkommen für die Demonstranten kommentiert die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Es sind noch genug andere da, der ganze Sicherheitsapparat und das Freiwilligenheer, aus dem sich die Moralwächter rekrutieren. Und vor allem bleibt das Prinzip bestehen, das zu den Grundpfeilern des Systems gehört: die Durchsetzung der «islamischen Moral». (...) Man kann davon ausgehen, dass der aktuelle Schritt nicht allen im Regime recht sein wird. Ein Konkurrenzverhältnis zwischen Justiz und anderen Instanzen, die für die Moral der Bevölkerung zuständig sein wollen, gibt es auch. Den jungen Menschen vermeintlich etwas entgegenkommen zu wollen, ist auch ein Versuch, einen Keil zwischen sie und andere Gruppen zu treiben, die sich aus anderen Gründen den Demonstrationen angeschlossen haben. Es wird nicht gelingen.»