Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Le Parisien»: Ferien wurden selten so erwartet

PARIS: Zur Ferienzeit im Zeichen der Corona-Krise schreibt die französische Regionalzeitung «Le Parisien» am Montag:

«Selten wurde auf sie (die Ferien) so gewartet - nach Monaten der Ausgangssperre. Diese hat Körper und Köpfe auf eine schwere Probe gestellt. (...) Reisen ins Ausland (wurden) eingeschränkt, Versammlungen behindert, Festivals abgesagt. Die Maske wurde ein Zubehör des Sommers - ebenso unerlässlich wie unerträglich zu tragen. Was soll es: Man muss (vom Sommer) profitieren. Keiner weiß, was uns die Rückkehr (zum Schulbeginn) bringt.»

«De Telegraaf»: Freude an Urlaubsreise ist für viele dahin

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Montag die Urlaubsaussichten in Corona-Zeiten:

«Aufgrund des plötzlichen Anstiegs der Zahl der Corona-Infektionen in beliebten Urlaubsländern fragen sich viele niederländische Touristen, ob eine Urlaubsreise überhaupt noch sinnvoll ist. Schließlich laufen Sie Gefahr, dass Ihre Freiheit am Urlaubsort stark eingeschränkt wird oder dass Sie bei Ihrer Rückkehr nach Hause vorsorglich zwei Wochen in Quarantäne müssen.

Beides sind keine guten Aussichten, und im letzteren Fall stellt sich die Frage, wie flexibel Arbeitgeber mit dieser Situation hinsichtlich der Urlaubsregelungen umgehen. (...) Für die Urlauber ist all dies eine ärgerliche Angelegenheit. Besonders die langen Sommerferien sind dazu da, nach einem Jahr harter Arbeit ein paar Wochen ohne Sorgen zu genießen und zur Ruhe zu kommen. Dieser Spaß ist für viele Menschen aber schon dahin. Solange das Coronagespenst umgeht, kann man jedoch nichts anderes tun, als jeden Tag die Reisehinweise zu konsultieren, um Enttäuschungen zu vermeiden.»

«Tages-Anzeiger»: Grundeinkommen wäre eine dringende Notmaßnahme

ZÜRICH: Die Vereinten Nationen schlagen ein vorübergehendes Grundeinkommen für die Ärmsten der Welt vor, damit sie in der Coronavirus-Pandemie zu Hause bleiben können. Dazu heißt es am Montag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Diese Hilfe kann nur finanzieller Art sein. Doch die UNO denkt nicht an zusätzliches Geld. Bereits ein vorübergehender Verzicht auf die Rückzahlung von Schulden und Zinsen aus diesen Ländern würde reichen.

Es handelt sich um eine dringende Notmaßnahme. Das Ziel ist nicht, die Armut zu beseitigen. Es geht um mehr als eine Geste der Solidarität. Es geht darum, das Virus einzudämmen. Wie bei vielen anderen teuren Maßnahmen auch. Denn wenn Länder mit mehr als vier Fünfteln der Weltbevölkerung sich die Hygienemaßnahmen nicht leisten können, wird es schwer werden, das Virus aufzuhalten. Wir haben bereits gesehen, wie sehr im Zusammenhang mit dieser Krankheit alle global von einander abhängig sind.»

«New York Times»: Trumps verzweifelte Corona-Politik

NEW YORK: Zum Corona-Krisenmanagement von US-Präsident Donald Trump im aufziehenden Wahlkampf schreibt die «New York Times»:

«Nachdem er Menschen verhöhnte, die Masken trugen, sich selber weigerte, öffentlich eine zu tragen und Wahlkampfveranstaltungen abhielt, bei denen keine physische Distanz verlangt wurde, schlägt Präsident Trump jetzt andere Töne an. Er hat den Parteitag in Jacksonville, Florida, abgesagt (...) Er gibt wieder Briefings zum Coronavirus, nachdem er sie abgesetzt und zu anderen Themen umgeschwenkt war, als würde das Virus einfach verschwinden, wenn er es nur ausreichend ignorierte. Trump steckt in echten Schwierigkeiten. Die Wahl ist nun keine 100 Tage mehr entfernt, seine Umfragewerte sind gesunken, die Leute vertrauen seinem Pandemie-Krisenmanagement nicht oder befürworten es nicht, und er muss einen wirklich harten Kampf um seine Wiederwahl führen.»

«NZZ»: Spaltung der Partei ist möglich

ZÜRICH: Zum Ausschluss von Brandenburgs AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz aus der Partei heißt es am Montag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Noch vor der Sitzung hatte Kalbitz angekündigt, den Entscheid des Schiedsgerichts gegebenenfalls vor einem Zivilgericht anfechten zu wollen. Selbst wenn Kalbitz auch dort unterliegen sollte, bliebe Meuthens Position prekär: In weiten Teilen der Partei, vorab in Ostdeutschland, ist er geradezu verhasst. (...)

Die Möglichkeit einer Parteispaltung steht weiterhin im Raum; womöglich ist eine solche durch den Entscheid vom Samstag sogar noch wahrscheinlicher geworden. Ob Kalbitz' Abgang eine Trennung der AfD von rechtsextremen Mitgliedern einleitet, ist fraglich: Sein Gesinnungsfreund Höcke steht innerhalb der Partei unangefochten da. Will Meuthen die Radikalen wirklich loswerden, muss er irgendwann auch den offenen Konflikt mit Höcke und weiteren Rechtsauslegern suchen. Damit ist vorerst nicht zu rechnen: Würde sich der Parteichef derzeit mit dem Thüringer Landesvorsitzenden anlegen, dürfte er sich überheben, zu stark sind die Rechtsextremen innerhalb der AfD.»

«De Tijd»: Kampf gegen Corona braucht klare Linie

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kritisiert am Montag den aus ihrer Sicht mangelhaften Umgang der Regierenden mit der Corona-Krise:

«Es gibt ein Übermaß an Empfehlungen: Verhängt eine allgemeine Maskenpflicht, beschränkt die maximale Anzahl für Personengruppen auf zehn, nein auf fünf, nein auf zwei, verhängt einen Lockdown über die Region Antwerpen oder besser über ganz Flandern - und so weiter und so fort. Die Regierungen dieses Landes, die föderale und die regionalen, werden links und rechts überholt.

Man kann es den Bürgermeistern, Provinzgouverneuren und Wissenschaftlern nicht verübeln, dass sie Initiativen ergreifen und ihre Stimmen erheben. Sie wollen nicht Gefangene oder Opfer der Trägheit der Regierungspolitik sein. Doch dass es nun aus allen Ecken kommt und dass es im Kampf gegen die Corona-Epidemie keine klare Linie mehr gibt, ist absolut keine gute Sache. Das sorgt nur für Verwirrung in den Köpfen der Bürger. Auf diese Weise werden Unsicherheit und Panik bei den Bürgern noch geschürt.»