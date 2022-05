Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«The Times»: Unentschlossenheit von Scholz ist enttäuschend

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag die deutsche Ukraine-Politik:

«Deutschlands Ausflüchte hinsichtlich der Lieferung von Waffen und Hilfsgütern an Kiew und seine Unentschlossenheit in Bezug auf die Bedingungen für einen Waffenstillstand sowie ein Ende des Krieges sind für seine Verbündeten und auch für viele Deutsche zu einer Quelle der Frustration geworden. Das Fehlen einer entschlossenen Führung durch Bundeskanzler Olaf Scholz birgt die Gefahr, dass Moskau ermutigt wird, was wiederum Präsident Wladimir Putin in seinem Glauben bestärkt, dass er sich letztendlich durchsetzen kann.

Die Unentschlossenheit von Olaf Scholz ist umso enttäuschender, als er anfangs sehr energisch auf die Invasion reagierte. In einer Rede im Februar bezeichnete er den Krieg als eine Zeitenwende. (...) Die widersprüchlichen Botschaften von Olaf Scholz gegenüber der Ukraine bergen das Risiko, die Sicherheitslage zu verschlechtern. Eine robustere Haltung gegenüber Russland wäre im besten Interesse seiner Partei, seines Landes, Europas und letztlich der Welt.»

«De Telegraaf»: Zuverlässigkeit der Türkei als Nato-Partner fraglich

AMSTERDAM: Zur Blockierung des Nato-Beitritts von Finnland und Russland durch die Türkei meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag:

«Wenn der türkische Staatschef an seinem Kurs festhält, wird es nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zu einem tiefen Bruch in der Einheit der Nato-Länder kommen. Und für Schweden und Finnland, die den historischen Schritt in Richtung Beitritt getan haben, ist das äußerst schmerzhaft.

Es wird spekuliert, dass Erdogan so hartnäckig ist, weil er auf Zugeständnisse der Amerikaner hofft, die die Türkei aus dem F-35-Kampfflugzeugprojekt geworfen haben, nachdem Ankara ein modernes russisches Luftabwehrsystem gekauft hatte.

Mit diesem Deal hatte die Türkei für Überraschung gesorgt und Ärger ausgelöst. Nun weigert sich das Land, sich den Sanktionen gegen Moskau anzuschließen. Mit dem Festhalten der Türkei an unangemessenen Forderungen an Schweden und Finnland stellt sich erneut die Frage nach ihrer Zuverlässigkeit als Bündnispartner.»

«Aftenposten»: USA brauchen strengere Waffengesetze

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert den Schul-Amoklauf im US-Staat Texas:

«Die USA haben noch ein Massaker erlebt, diesmal an einer Schule in Texas. 19 Schüler und zwei Lehrerinnen haben ihr Leben verloren. Der Schütze wird als Mobbing-Opfer beschrieben, was rechten Politikern den Vorwand gibt, mit einem ihrer Mantras zu kommen: Es handele sich um Psychiatrie. Die linke Seite will dagegen etwas gegen die laxen Waffengesetze unternehmen. Strenge, bundesweite Waffenregeln, die die USA mehr oder weniger entwaffnen, sind nicht realistisch. Die Zahl der Waffen in Privatbesitz ist enorm. Die Vorstellung, dass es ein Menschenrecht ist, sie zu besitzen, sitzt tief. Zumindest sollten die USA die gefährlichsten Waffen verbieten und insbesondere die Regeln für Jüngere verschärfen. Von Norwegen aus betrachtet wirkt so etwas bescheiden. In den USA ist das ambitiös.»

«The Telegraph»: Keine Verhandlungslösung auf Kosten der Ukraine

LONDON: Der Londoner «Telegraph» kommentiert am Montag die Haltung Deutschlands und Frankreichs in der Ukraine-Krise:

«Eine Verhandlungslösung, wie sie von der französischen und deutschen Führung angestrebt wird, setzt die Aufgabe von Territorium durch die Ukraine voraus, da Moskau niemals einem Abkommen zustimmen würde, das den vollständigen Rückzug der russischen Streitkräfte beinhaltet. Zudem besteht die Gefahr, dass Emmanuel Macron und Olaf Scholz den Gedanken der westlichen Solidarität untergraben, indem sie eigene Initiativen ergreifen.

Unweigerlich drängt sich der Verdacht auf, dass sie diesen Konflikt zu ihrem eigenen Vorteil und nicht zum Vorteil der Ukraine beenden wollen. Sicherlich verursacht er wirtschaftliche Verwerfungen, und eine politische Lösung ist letztlich die einzige Möglichkeit, die Zerstörung zu stoppen - abgesehen von einer vollständigen Niederlage der russischen Armee, die jedoch unwahrscheinlich ist. Bemühungen, Putin zur Beendigung des Gemetzels zu bewegen, sind zwar begrüßenswert. Sie dürfen jedoch nicht auf Kosten der territorialen Integrität der Ukraine gehen.»

«Rzeczpospolita»: Zugeständnisse an Russland wären ein Dummheit

WARSCHAU: Zur Äußerung des einstigen US-Außenministers Henry Kissinger, wonach ein Frieden für die Ukraine wohl nur mit Gebietsabtretungen an Russland zu erreichen sei, schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«In den vergangenen Tagen hat Henry Kissinger erneut die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos legte er eine Realpolitik wie aus dem 19. Jahrhundert an den Tag, indem er behauptete, die Ukraine müsse Zugeständnisse an Russland machen. All dies, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Auf dem angesehenen Treffen in Davos kam diese Frage jedoch auch in anderen Debatten immer wieder auf.

Wenn Russland mit Beginn des Krieges beschlossen hat, in seinen Beziehungen mit dem Westen den Tisch umzustoßen, dann muss man ihm erlauben, diesen Selbstmord bis zum Ende zu begehen. Ihm jetzt die Hand zu reichen, wäre eine absolute Torheit. Es ist klar zu sehen, dass es in der amerikanischen Politik und Debatte zu einem zunehmenden Kräftemessen zwischen zwei unterschiedlichen Standpunkten kommt. Es besteht eine klare Wahl zwischen dem Realismus, die seit zwei Jahrhunderten bestehenden Regeln europäischer Sicherheit beizubehalten, und dem Realismus, die Chance zu nutzen, sie dauerhaft zu ändern.»