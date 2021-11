Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«El País»: Dialog zwischen Regierung und Opposition in Argentinien

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch das Ergebnis der Zwischenwahl in Argentinien:

«Die peronistische Regierung hat bei der Zwischenwahl die Mehrheit im Senat verloren, konnte aber die im Unterhaus wahren. Die Prognosen waren derart schlecht für die Peronisten, dass sie diese Niederlage mit Euphorie feierten. Präsident Alberto Fernández rief am Mittwoch sogar zu einer großen Siegesfeier auf. Damit verbirgt er jedoch eine große Schwäche. Das Regierungsbündnis hat angesichts der Herausforderungen keine gemeinsame Stimme gefunden: Inflation und Armut, eine von der Pandemie belastete Wirtschaft und eine Vereinbarung mit dem IWF über den Aufschub von Milliardenzahlungen.

Angesichts dieser Lage rief Fernández nun zum Dialog mit der Opposition auf. Und er versprach, einen Gesetzentwurf für ein mehrjähriges Wirtschaftsprogramm vorzulegen, wie es der IWF und die Märkte verlangen. Dies wurde von der Opposition mit Vorsicht aufgenommen. Sie misstrauen Vizepräsidentin Cristina Kirchner und fragen sich, ob sie die notwendigen Sparmaßnahmen mittragen wird. Dialog scheint jedoch die einzige Option für Argentinien zu sein. Nur so kann sich das Land aus dem Sumpf befreien, in dem es steckt.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Nord Stream 2 könnte doch noch scheitern

MOSKAU: Nach der Aussetzung des Zertifizierungsverfahrens für die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Die deutsche Regulierungsbehörde hat die Zertifizierung von Nord Stream 2 auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Ob das Hinhalten tatsächlich rein technischer Natur ist, wird sich in naher Zukunft zeigen. Bislang kann festgehalten werden: Der Druck auf die deutschen Behörden, das Projekt aufzugeben, nimmt zu. (...)

Schließlich darf auch nicht vergessen werden, dass Ende Dezember/Anfang Januar die Beratung über den US-Verteidigungshaushalt endet. Der Haushalt enthält Sanktionen gegen Nord Stream 2. Wenn die Pipeline bis dahin in Betrieb ist, werden die US-Maßnahmen nicht effektiv greifen. Wenn sich aber die Verzögerung mit der Zertifizierung hinzieht, ist nicht auszuschließen, dass Nord Stream 2 doch noch zu einem toten Projekt wird.»

«Wall Street Journal»: Putin hat im Weltall neue Front eröffnet

NEW YORK: - Russland hat mit dem Abschuss eines ausgedienten Satelliten heftige Kritik auf sich gezogen. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Wladimir Putin hat einen Lauf. Moskau versammelt Truppen entlang der ukrainischen Grenzen, während der russische Verbündete Belarus einen Flüchtlingsangriff auf die Ostflanke der Nato startet. Jetzt hat der ermutigte russische Anführer mit einer Provokation im Weltraum eine neue Front eröffnet. (...) Der Anti-Satelliten-Test unterstreicht, wie sich der militärische Wettbewerb in den Weltraum verlagert hat und dort gibt es keine eindeutigen Regeln. (...)

Die USA sind für einen Großteil des modernen zivilen Lebens auf Satelliten angewiesen, von GPS-Ortungsgeräten über Google Maps bis hin zur täglichen Kommunikation. Auch für die militärische Überwachung und Zielerfassung sind sie entscheidend. Wenn eine ausländische Macht in den ersten Momenten eines Krieges US-Satelliten zerstört, wären die USA so verletzlich wie seit Jahrzehnten nicht mehr. (...) Für bürokratische Bummelei gibt es keine Zeit, denn die Bedrohungen im Weltraum nehmen ebenso zu wie an Land und zu See.»