Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Nepszava»: Auch ein Trump ist kein König

BUDAPEST: Über eine mögliche Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen seines Umgangs mit vertraulichen Regierungsdokumenten schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Den bisher bekannt gewordenen Fakten zufolge hat Trump auch super-geheime Dokumente mitgenommen, die im Weißen Haus nicht einmal den Ort hätten verlassen dürfen, wo sie aufbewahrt wurden. (...) Einige seiner Verbündeten meinen nun, man dürfe Trump nicht zur Verantwortung ziehen, weil sonst seine Anhänger auf die Straße gehen würden. Die Gefahr von Protesten und Krawallen ist real. Doch dagegen ist abzuwägen, dass eine Quasi-Monarchie droht, wenn für den Inhaber der absoluten Macht keine Gesetze gelten, nicht einmal die eigenen. Das weist über Amerika hinaus. Die Verantwortung der Biden-Administration besteht nicht nur darin, die Demokratie zu bewahren, sondern auch zu zeigen, dass sie stark und schlagkräftig ist. Deshalb muss Trump vor Gericht gestellt werden.»

«La Vanguardia»: Franziskus wird seine Mission nicht aufgeben

MADRID: Zur Kardinalsvollversammlung im Vatikan und den Gerüchten um einen möglichen Rücktritt von Papst Franziskus schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Wird der Papst zurücktreten? Franziskus ist 85 Jahre alt, er ist aufgrund von komplexen Knieproblemen auf einen Rollstuhl angewiesen und sein Pontifikat wird von schwern internen Kämpfen geprägt (...) Hinzu kommt die offensichtliche Krise, in der sich die katholische Kirche zumindest in Europa befindet, mit einem Mangel an Berufungen, einer zunehmenden Abkehr der Gläubigen und einem starken journalistischen Druck wegen des schmerzhaften Themas der Pädophilie. Das alles nährt das hartnäckige Gerücht, dass der argentinische Pontifex angeblich kurz vor seinem Rücktritt steht (...) Aber ungeachtet der Kardinalsvollversammlung und des jüngsten Besuchs (am Grab) des ersten zurückgetretenen Papstes Coelestins V. hat Franziskus eine Mission - und er wird diese nicht aufgeben. Es sei denn, er wird aufgrund höherer Gewalt dazu gezwungen.»

«De Standaard»: Schlacht um Cherson wäre auch eine Schlacht um Moskau

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Mittwoch Versuche der ukrainischen Armee, die Stadt Cherson zurückzuerobern:

«Sollte diese Offensive Erfolg haben, müssten die russischen Streitkräfte Cherson verlassen und sich Hals über Kopf auf die andere Seite des Flusses Dnipro zurückziehen. Eine derartige militärische Niederlage würde mindestens ebenso schmerzen wie der Rückzug Ende März, als russische Einheiten nach dem missglückten Angriff auf Kiew in den Osten und Süden des Landes verlegt werden mussten. In symbolischer Hinsicht ist es nicht belanglos, dass die russischen Behörden in Cherson am 11. September eine Referendum über die Angliederung an Russland abhalten wollen. Putin läuft also Gefahr, eine Stadt und eine Region zu verlieren, deren Anschluss an sein erträumtes Groß-Russland er versprochen hatte. (...)

Vielmehr sieht es danach aus, dass der angestaute Frust zu großen internen Spannungen führen wird, die Putin kaum noch beherrschen kann. Das Resultat eines solchen Machtkampfes ist unvorhersehbar, aber die Chance, dass es auf absehbare Zeit zu einem stabileren Russland kommt, scheint sehr klein zu sein. In diesem Sinne würde eine Schlacht um Cherson wohl auch eine Schlacht um Moskau werden.»

«The Guardian»: Humanitäre Krise in der Ukraine nimmt zu

LONDON: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine schreibt der Londoner «Guardian» am Mittwoch:

«Die Erklärung eines ukrainischen Militärsprechers, dass ein seit langem erwarteter Gegenangriff im Süden begonnen habe, war ein bemerkenswerter Moment sechs Monate nach Beginn des Krieges. Das ukrainische Kommando im Süden erklärte, Russland habe schwere Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten (während das russische Verteidigungsministerium behauptete, es habe den Ukrainern schwere Verluste zugefügt). (...) Das Ausmaß der Gegenoffensive ist alles andere als klar. Ein ukrainischer Behördenvertreter sprach von «normalen Operationen», und einige der Kämpfenden haben angedeutet, dass es sich bei den Angriffen nicht um eine vollständige Gegenoffensive handelt. (...) Unterdessen nimmt die humanitäre Krise zu. Da Russland nicht in der Lage ist, rasche militärische Fortschritte zu erzielen, hat es sich möglicherweise auf die formelle Bekräftigung der Annexion und auf wirtschaftliche Sanktionen verlegt. Kiew befürchtet, dass Russland sein Energienetz angreifen und das Kernkraftwerk Saporischschja abschalten könnte. Manche meinen, dass in diesem Winter bis zu zwei Millionen Ukrainer nach Polen fliehen könnten. So unklar die militärische Lage auch ist, die brutalen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung könnten nicht deutlicher sein.»

«de Volkskrant»: Pakistan kann zu Recht westliche Hilfe erwarten

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch die Flutkatastrophe in Pakistan:

«Überschwemmungen in Belgien und Deutschland lösen mehr Mitgefühl aus als jene in einem Land, wo man noch nie Urlaub gemacht hat und über das man eigentlich sowieso nur Berichte von Elend und Katastrophen liest. Es ist verständlich, dass nicht jeder Niederländer sofort aufspringt, um sich für Pakistan einzusetzen. Doch das Land kann zu Recht Hilfe erwarten - sicher seitens der reichen westlichen Länder, die die größte Verantwortung für die Erderwärmung tragen. (...)

Allerdings muss Pakistan sich auch den Spiegel vorhalten lassen, denn seine Behörden haben fast nichts unternommen, um das Land vor Katastrophen zu schützen. (...) Doch darf dies für den Rest der Welt kein Grund sein, Pakistan seinem Schicksal zu überlassen. Westliche Hilfe ist bislang kaum in Gang gekommen, obwohl den Menschen das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Hals steht und der Westen dafür eine Mitverantwortung trägt. UN-Generalsekretär António Guterres hat zur Solidarität aufgerufen. Darauf sollten wir großzügig reagieren.»

«NZZ»: Ukraine braucht über Jahre Waffen- und Finanzhilfe

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Kriegsverlauf in der Ukraine:

«Wer Erwartungen zu hoch schraubt, riskiert Enttäuschungen. Zu spektakulären, großräumigen Gegenoffensiven sind die ukrainischen Truppen vor dem nächsten Jahr wohl kaum in der Lage. (...)

Zu erwarten ist kein Blitzkrieg, sondern eine langsame Schwächung der Russen, eine Taktik der «tausend Bienenstiche», wie es kürzlich ein ukrainischer Präsidentenberater formulierte. Aber selbst wenn dies gelingt, gilt es einen Punkt im Auge zu behalten: Ein Rückzug der Russen aus den Gebieten westlich des Dnipro wäre für den Kreml ein herber Rückschlag, aber keineswegs eine Vorentscheidung in diesem Krieg. Denn der Dnipro würde damit zur neuen Front - ein natürliches Hindernis, das die ukrainische Armee auf absehbare Zeit nicht überwinden kann.

Kein Wunder, fehlt dieser Aspekt im Kiewer Propagandabild völlig. Auch Selenskyj hat kein Rezept, wie er das Versprechen einer vollständigen Befreiung seines Landes erfüllen will. Gelingen kann dies der Ukraine nur, wenn sie über Jahre großzügige Waffen- und Finanzhilfe aus dem Westen erhält.»

«Ein tragischer Held»: Die internationale Presse zum Tod Gorbatschows

MOSKAU: Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren gestorben. Im Folgenden einige internationale Pressestimmen zu seinem Tod:

Großbritannien

Die Londoner «The Times» lobt Gorbatschow als einen Staatsmann, «der Frieden mit dem Westen schloss und den Preis dafür zahlte. Nur wenige Staatsmänner des 20. Jahrhunderts hatten einen solchen Einfluss im In- und Ausland, und nur wenige haben ein solches Vermächtnis hinterlassen (...) Michail Gorbatschow, der letzte sowjetische Führer, wird im Westen als der Mann gefeiert, der den Zusammenbruch des sowjetischen Kommunismus herbeiführte und den Kalten Krieg beendete.»

Frankreich

«Le Monde» in Paris kommentiert: «Der im Westen verehrte Michail Gorbatschow lebte in Russland seit seinem Ausscheiden aus der Politik im Jahr 1991 fast anonym. Der Gipfel des Paradoxen: Der Architekt der Ost-West-Annäherung begeisterte die Massen in Europa, während er in seiner Heimat Gleichgültigkeit hervorrief.»

Spanien

«El Mundo»: «Gorbatschow war ein tragischer Held, der kluge Entscheidungen traf, die aber gleichzeitig seinen Handlungsspielraum als Herrscher einschränkten. Er sprach mehrmals über seine Entscheidung, den sowjetischen Truppen nicht zu befehlen, den Fall der Berliner Mauer aufzuhalten - oder zu versuchen, ihn aufzuhalten.»

Italien

«La Repubblica»: «Der Vater der Perestroika wurde 91 Jahre alt. Er war der letzte Führer der UdSSR, der Architekt des Endes des Kalten Krieges.»

Russland

«Kommersant»: «Michail Gorbatschow, der 30 Jahre vor seinem Tod sein Amt im Kreml niederlegte, musste sowohl mit Lob als auch mit Schmähung umgehen. Ein Großteil des Lobes galt seiner Außenpolitik, mit der er dazu beitrug, dass sich die damaligen beiden Supermächte im Rahmen einer Doktrin der nuklearen Abschreckung nicht weiter auf den Abgrund zubewegten und die zum Zusammenbruch der politischen Abhängigkeit Mittel- und Osteuropas von der Sowjetunion führte - einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands. Dieser Außenpolitik wurde gleichermaßen vorgeworfen, den Verlust des sowjetischen Einflussbereichs in Kauf genommen und quasi die Voraussetzungen für die Osterweiterung der Nato geschaffen zu haben.»