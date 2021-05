Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.05.21 | Aktualisiert um: 12:50 | Überblick

«De Tijd»: USA sollten endlich Impfstoff-Überschüsse exportieren

BRÜSSEL: Zum Vorschlag der US-Regierung, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe zeitweise auszusetzen, meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Freitag:

«Lediglich ein begrenzter, reicher Teil der Welt verfügt derzeit über Impfstoffe. Experten sind sich jedoch einig, dass diese Pandemie erst überwunden ist, wenn die ganze Welt geimpft ist. Andernfalls wuchert das Virus weiter und es können neue Varianten auftauchen, die die heutigen Impfstoffe überlisten.

Die meisten Szenarien gehen davon aus, dass die Pandemie bis 2025 dauert, wenn das Impftempo nicht erhöht wird. Bei dieser Perspektive kann ein patentfreies Vakzin sicher noch hilfreich sein. Die Pharmabranche hält dem entgegen, dass eine zeitweilige Aufhebung des Patentschutzes nicht sofort zu einer kräftigen Produktionssteigerung führt, was Gesundheitsaktivisten wiederum bezweifeln. (...)

Während die EU bereits 200 Millionen Dosen auf den Rest der Welt verteilte, hat noch kein Impfstoff die USA verlassen. US-Präsident Joe Biden könnte seine Glaubwürdigkeit durch den Export der großen und überschüssigen amerikanischen Vorräte an Corona-Impfstoff stärken. Er hat das bereits versprochen, aber bislang nicht getan.»

«The Times»: EU und Großbritannien müssen Kompromisse finden

LONDON: Zum Streit zwischen Großbritannien und Frankreich um Fischereirechte im Ärmelkanal meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Wie der jüngste Streit zeigt, gibt es viele Bereiche, in denen die Details der künftigen Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU geklärt werden müssen. Sie reichen von der Fischerei über Finanzdienstleistungen und den Strommarkt bis hin zu Gastspielrechten für britische Künstler.

In der Zwischenzeit müssen beide Seiten dringend Kompromisse finden, um das reibungslose Funktionieren der neuen Handelsvereinbarungen für Nordirland zu gewährleisten, durch die die konfessionelle Spannungen weiter angeheizt werden.

Beide Seiten müssen auch zusammenarbeiten, um globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Bedrohung durch Russland und China entgegenzutreten. All dies erfordert kühle Köpfe und ein entschlossenes Bemühen, das Vertrauen wiederherzustellen. Es ist an der Zeit, die Rhetorik zu mildern, die Drohungen fallen zu lassen und die Kanonenboote zurückzurufen, damit sich der nächste Streit nicht als noch schwieriger zu entschärfen erweist.»

«De Telegraaf»: Fischereistreit zeigt dramatische Folgen des Brexits

AMSTERDAM: Zum Fischereistreit zwischen Frankreich und Großbritannien meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Freitag:

«In den Gewässern rund um die Kanalinsel Jersey ist deutlich geworden, wie schnell sich die Beziehungen nach dem Brexit verschlechtert haben. Beinahe wäre es in einem hoch aufbrausenden Konflikt über Fischereirechte zu einer Konfrontation zwischen britischen und französischen Marineschiffen gekommen. (...)

Die Fischerei ist eines der heikelsten Themen im Deal zwischen Großbritannien und der EU. Der Zugang zu britischen Gewässern gilt für fünfeinhalb Jahre bei eingeschränkten Fangquoten. Auch die niederländischen Fischer trifft das hart. Frankreich zufolge hat Großbritannien nun einseitig zusätzliche Beschränkungen auferlegt. Jedoch führen Drohungen mit einem militärischen Eingreifen oder der Kappung von Stromverbindungen nicht zu einer Lösung. Die feindliche Atmosphäre zeigt, welche dramatischen Folgen der Brexit für die Verhältnisse in Europa hat.»

«NZZ»: Aushebelung des Patentrechts bringt keine zusätzlichen Impfdosen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» warnt am Freitag vor ungewollten Folgen einer Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe:

«So außergewöhnlich die gegenwärtige Krise tatsächlich ist, so wenig lässt sich damit alles rechtfertigen. Denn die Aushebelung des Patentrechts und damit der Marktkräfte bringt keine zusätzlichen Impfdosen. Im Gegenteil, sie schmälert die Aussicht auf künftige, denn Pharmafirmen verlieren damit den Anreiz, bei neuen Seuchen in die Forschung, Entwicklung und Herstellung zu investieren, wenn sie dafür zwar die Risiken tragen müssen, aber im Erfolgsfall eine geringe Aussicht darauf haben, daran zu verdienen. (...)

In der Patentrechtsfrage wird ohnehin zu viel Energie verschwendet. Während nun wohl in Genf langwierige Verhandlungen dazu beginnen, baut die Pharmabranche die Kapazitäten rasant aus: Der Informationsdienst Airfinity schätzt, dass gegen Ende des Jahres weltweit die Impfstoffproduktion von derzeit mehr als 400 Millionen Dosen auf knapp 9,5 Milliarden angewachsen sein wird. Das gibt Hoffnung - die Schwächung der Marktkräfte hingegen bremst nur.»

«Die Presse»: Ein globales Problem und seine falsche Lösung

WIEN: Zur Debatte um die Aufhebung des Patentschutzes auf Corona-Impfstoffe schreibt am Freitag die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Und auch wenn es viele nicht gern hören: Natürlich ist es legitim, mit Medikamenten oder Impfstoffen Gewinne zu erzielen. Nur so können die Entwicklungskosten der erfolgreichen - aber auch der gefloppten - Pharmazeutika zurückverdient werden. Die Beschneidung von Patentrechten ist also eine Büchse der Pandora, die man nur mit gutem Grund und großer Vorsicht öffnen sollte.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es eine massive Schieflage bei der globalen Impfstoffverteilung gibt. Wie eine jüngst in der Medizin-Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Analyse zeigt, haben die reichen Länder des Westens, die 16 Prozent der Weltbevölkerung stellen, rund 70 Prozent der diesjährigen Impfstoffproduktion der fünf führenden Hersteller gekauft.»