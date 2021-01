Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Kommersant»: Scharfe Resolution gegen Russland

MOSKAU: Zu den drohenden neuen EU-Sanktionen gegen Russland wegen der Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«Der Fall von Alexej Nawalny wurde außer der Reihe behandelt auf dem Gipfel der EU zum Coronavirus am Donnerstag. Radikale Schritte ergriffen die Chefs zunächst nicht, weil die grundlegende Diskussion der Vertreter der EU-Staaten dazu am Montag geplant ist, wenn in Brüssel die Außenminister der 27 EU-Staaten zusammenkommen. Gleichwohl dringt das Europaparlament auf entschlossene Handlungen.

Am Donnerstag beschlossen die Abgeordneten mit überwältigender Mehrheit eine scharfe Resolution, in der sie auch den Stopp der Ostseepipeline Nord Stream 2 fordern. Und sie verlangen, Sanktionen zu erlassen gegen russische Oligarchen, die dem «Regime» nahestehen, sowie gegen das Umfeld von Präsident Wladimir Putin.

Die Europäische Union hat sich also einer Ausweitung der Strafmaßnahmen gegen Russland angenähert (...) Die EU-Abgeordneten riefen außerdem dazu auf, dass der russische Oppositionelle Alexej Nawalny freigelassen wird und das Verhältnis zu Russland insgesamt auf den Prüfstand kommt.»

«NZZ»: Atomvertrag bringt mehr Schaden als Nutzen

ZÜRICH: Der umstrittene Vertrag zum Verbot von Atomwaffen ist in Kraft getreten. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Für die kernwaffenfreien Länder, gerade in Europa, könnte es verlockend sein, mit einem Beitritt zum Verbotsvertrag wenigstens «ein Zeichen zu setzen». Doch dies hieße, vor der sicherheitspolitischen Realität auf unserem Kontinent die Augen zu verschliessen. Die europäischen Nato-Länder können dies nicht tun, da sie in die transatlantische Sicherheitsarchitektur eingebunden sind. Diese beruht letztlich auf der nuklear abgestützten Sicherheitsgarantie der USA. Aber auch die Neutralen wären gut beraten, nicht aus der Reihe zu tanzen. (...)

Wer allen Ernstes einen Beitritt fordert, sollte zuerst erklären, welchem Interesse es dient, wenn Europa sich von Atomwaffen lossagt, während im Osten ein feindselig auftretendes Russland mit immer neuen Raketen auftrumpft. Hier zeigt sich ein weiterer Konstruktionsfehler dieses Vertrages: Die moralisierende Kampagne der Befürworter erreicht in erster Linie die offenen Gesellschaften des Westens. Die Autokratien unter den Atommächten sind dagegen jedoch immun. Sie können gelassen zusehen, wie der Westen seinen sicherheitspolitischen Konsens zu verlieren droht.»

«El País»: Strenge Anti-Corona-Maßnahmen, bevor es zu spät ist

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» befasst sich in einem Kommentar am Freitag mit der kritischen Corona-Lage im Land:

«Daten zu Inzidenz und Krankenhauseinweisungen deuten darauf hin, dass sich die Pandemiesituation in Spanien weiter verschlechtert. Die am Donnerstag gemeldeten 44.000 Neuinfektionen sind ein weiterer trauriger Tagesrekord. Angesichts dieser kritischen Lage haben mehrere Regionen neue Beschränkungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten angeordnet. Neun von ihnen fordern von der Regierung eine Änderung dieses Rahmens, um nächtliche Ausgangssperren ausweiten zu können, und einige erwägen sogar noch weitergehende Ausgangsbeschränkungen auch tagsüber. Die Zentralregierung hat diese Forderungen zurückgewiesen und gefordert, die vorhandenen Möglichkeiten erstmal auszuschöpfen und auf die Ergebnisse zu warten. Das ist eine riskante Wette.

Wie die Daten zeigen, verbessert sich die Situation aber nicht. Daher erscheint es notwendig, neue Einschränkungen anzuordnen, die eine schnellere Eindämmung der Pandemie ermöglichen und einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems vermeiden. Zudem zwingt die Ausbreitung der britischen Corona-Variante in unserem Land, die viel ansteckender ist, zu noch mehr Entschlossenheit.»

«de Volkskrant»: Europa darf keine Geschäfte mit Autokraten machen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag die Beziehungen des Westens zu Russland:

«Dass russische Oligarchen - oft Freunde des Präsidenten Wladimir Putin aus dessen KGB-Zeiten - ebenso wie ihr aus Korruption stammendes Geld in Europa weiterhin willkommen sind, wundert (den Kreml-Kritiker Alexej) Nawalny. Tatsache ist, dass der Westen in gewisser Weise längst Anteilseigner der Kleptokratie im Kreml und dessen Umfeld geworden ist.

Von dem gerade gewählten neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, der während der russischen Annexion der Krim 2014 einen «Anti-Putin-Populismus» kritisierte, ist kein Kurswechsel zu erwarten. (...) Der Hang, sich rauszuhalten, ist verständlich, aber das ist keine Strategie in Zeiten der machtpolitischen Konkurrenz. Europa wird in diesem Jahrhundert seine Position nicht aufrechterhalten, wenn es weiter blindlings Geschäfte mit autokratischen Regimen macht. Man sollte nicht versuchen, Beschwichtigungspolitik als Realpolitik zu verkaufen.»