Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«El Mundo»: Nato-Erweiterung birgt Risiken

MADRID: Zum möglichen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Der gestrige Schritt Finnlands, den Beitritt zu beantragen, ist historisch, denn das Land zeichnete sich in den letzten acht Jahrzehnten durch seine militärische Neutralität aus. Es wird erwartet, dass auch Schweden bald denselben Weg beschreiten wird. Und die NATO macht kein Geheimnis daraus, dass sie beide Länder mit offenen Armen empfangen will. (...) Russland warnte daraufhin, dass es diese Schritte als «Bedrohung» betrachte und «militärische Maßnahmen» ergreifen werde. Diese Warnung sollte man ernst nehmen. Natürlich birgt die Nato-Erweiterung Risiken (...)

Was nicht unterschätzt werden darf, ist der große Energie-Trumpf, den (Kremlchef Wladimir) Putin hat. Experten warnen, dass die EU nicht in der Lage sein wird, das russische Gas zu ersetzen und dass der nächste Winter eine Feuerprobe für die Europäer sein wird. Dies ist die Waffe, die Moskau einsetzen wird, um die europäischen Partner zu spalten. Die Energie-Frage ist die Achillesferse der Europäer, wie Moskau sehr wohl weiß.»

«De Telegraaf»: Putin treibt Finnen und Schweden in die Nato

AMSTERDAM: Zur absehbaren Norderweiterung der Nato meint der Amsterdamer «Telegraaf» am Freitag:

«Die Abkehr von der Neutralität und die Entscheidung für den Nato-Sicherheitsschirm ist ein schwerer Schlag für den Kreml-Despoten Putin, der mit Drohungen vor jedweder Ausbreitung des Bündnisses gewarnt und sogar den Rückzug von Nato-Truppen aus den östlichen Mitgliedstaaten gefordert hatte.

Der Überfall auf die Ukraine treibt die Finnen und Schweden regelrecht in die Arme der Nato. Putin hat sich das selbst eingebrockt, wie Finnlands Präsident zu Recht anmerkte. (...) Putin bekommt, was er nicht haben wollte: eine stärkere Nato. Die Botschaft der Ausbreitung ist deutlich: Abschreckung eines durchgeknallten Russlands.»

«The Irish Times»: Ungewollt stärkt Putin die Nato

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Freitag den erwarteten Nato-Beitritt Finnlands und voraussichtlich auch Schwedens:

«Die Aussicht auf den Beitritt zweier militärisch bündnisfreier nordischer Staaten zur Atlantischen Allianz ist ein bezeichnendes Beispiel für die kontraproduktiven Ergebnisse von Putins Krieg. Alle Annahmen des Kremls, mit denen er in die Ukraine ging, haben sich als falsch erwiesen. Er hat die Stärke der ukrainischen Verteidigung unterschätzt, die Bereitschaft des Westens, harte Sanktionen zu verhängen, nicht vorhergesehen und zudem fälschlicherweise angenommen, dass interne Spaltungen auf beiden Seiten des Atlantiks dafür sorgen würden, dass Moskau nicht auf eine einheitliche Reaktion treffen würde. Diese Einigkeit wird natürlich in der kommenden Zeit auf die Probe gestellt werden, aber wie die sich abzeichnenden Veränderungen in den nordischen Staaten zeigen, verändert Putin die westliche Sicherheitspolitik real und nachhaltig, wenn auch nicht auf die von ihm beabsichtigte Weise.»

«Tages-Anzeiger»: Putin hat sich verkalkuliert

ZÜRICH: Zum möglichen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens heißt es am Freitag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Diesen Booster hat das Militärbündnis dem russischen Präsidenten zu verdanken. Wladimir Putin hat sich bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine gleich doppelt verkalkuliert. Putin setzte auf einen raschen Sieg im Nachbarland und rechnete damit, dass ein überrumpelter Westen in großer Uneinigkeit Russland letztlich gewähren lassen würde.

Stattdessen zeigt sich nicht nur die EU mit bisher fünf Sanktionspaketen geschlossen wie selten. Russische Desinformationskampagnen und Unterstützung für rechtsextreme Parteien in Europa waren womöglich umsonst. Die Nato versucht, sich als Bündnis der liberalen Demokratien und als Lebensversicherung gegen eine künftige Allianz der Autokratien zwischen Moskau und Peking zu etablieren.

In dieser wachsenden Konfrontation glauben auch Finnland und Schweden, nicht mehr abseitsstehen zu können. Wladimir Putin erreicht mit hybrider Kriegsführung und Einschüchterung genau das Gegenteil von dem, was er angestrebt hat.»

«NZZ» zu Finnland: Nato-Beitritt aus Angst vor Russland

ZÜRICH: Finnland will Nato-Mitglied werden, voraussichtlich auch Schweden. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Skeptiker mögen einwenden, dass die Norderweiterung des Bündnisses den russischen Machthaber einmal mehr in seiner Paranoia gegenüber dem Westen bestärkt. Wie schon im Fall der Osterweiterung, wird behauptet, sähe sich der Kreml-Chef von der Nato umzingelt. Aber vielleicht wäre hier einmal ein Perspektivwechsel angebracht: Hat sich die Nato denn tatsächlich eigenmächtig nach Osten ausgedehnt? Oder haben sich die Staaten im Osten nicht vielmehr freiwillig dem Westen zugewandt, sprich: sich von Russland entfernt?

Wer der Nato vorhält, mit der Aufnahme neuer Mitglieder eine Mitschuld an der Eskalation zu tragen, ignoriert die Ängste der früheren Vasallenstaaten genauso wie die der direkten Nachbarn Russlands. Den Vorwurf, Putin zu provozieren, wollen sich die jüngsten Beitrittskandidaten jedenfalls nicht gefallen lassen. Daran erinnert der finnische Präsident Sauli Niinistö die Aggressoren in Moskau: «Das habt ihr verursacht. Schaut in den Spiegel.»»