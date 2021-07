Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.07.21 | Überblick

«Der Standard»: Wahrheit ist eine Tochter der Zeit, nicht Trumps

WIEN: Zu den Anhörungen in Washington wegen des Sturms auf das Kapitol im Januar schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard» am Donnerstag:

«Auf der ganzen Welt kennt man die Bilder des Mobs, der das Kapitol mit aller verfügbaren Macht stürmte. Rational betrachtet gibt es also keinen Grund, an den Aussagen der Beamten zu zweifeln. Mit Rationalität, und das ist bekannt, steht das Lager um Ex-Präsident Donald Trump aber auf Kriegsfuß. Und so ist der Untersuchungsausschuss, der mit der Anhörung der Kapitolpolizisten startete, für sie eine Farce (...)

Der Untersuchungsausschuss wird den Graben, der die USA spaltet, nicht überwinden können. Wer weiß, möglicherweise wird er ihn vertiefen. Vielleicht aber werden die tränenerstickten Aussagen der Polizisten und all das, was der Ausschuss noch zutage fördert, auch manche aus dem republikanischen Lager zur Vernunft bringen: dass die Wahrheit eine Tochter der Zeit ist - und nicht eine Tochter Trumps.»