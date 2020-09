Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«El País»: Amerikanische Tragödie

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» sieht in einem Kommentar am Donnerstag die amerikanische und damit die westliche Demokratie insgesamt durch US-Präsident Donald Trump gefährdet:

«Nur nach einer eindeutigen (Wahl-) Niederlage Trumps könnte man alles, was wir in den vergangenen vier Jahren erlebt haben, einfach als einen Alptraum abtun. Jedes andere Ergebnis führt zu einer langen und gefährlichen Krise. Wenn die stärkste Demokratie der Welt, die zugleich das mächtigste Land mit dem größten politischen und sozialen Einfluss ist, in Gefahr gerät, haben alle anderen Demokratien auf dem Planeten ernsthafte Gründe zur Besorgnis, und alle Tyrannen und totalitären Regime Gründe zum Feiern.

Jede der Säulen, auf denen die nordamerikanische Demokratie ruht, wurde seit 2016 untergraben. Die letzte könnte der Oberste Gerichtshof sein, der Garant für die Verfassung und das ideologische Gleichgewicht des Systems, wenn dieser wegen der Skrupellosigkeit Donald Trumps zu einem neuen politischen Schlachtfeld wird. Er hat bereits das Ansehen des Präsidentenamtes in den Schmutz gezogen. (...)

Nebenbei ist auch der Kongress durch das blinde Sektierertum der Parteien auf der Strecke geblieben, vor allem wegen der Degradierung der Republikanischen Partei auf ein Instrument zur Befriedigung der politischen Bedürfnisse und Launen des Caudillos im Weißen Haus. Und der vierte Stand, die Medien, erheben kaum ihre Stimme angesichts der Kaskade von Unwahrheiten und journalistischem Aktivismus, unter der sie begraben sind.

Trump wird das Amt nicht einfach übergeben. Wenn er keine Skrupel hatte, seine Partei zu sprengen und jeden Menschen oder jede Institutionen zu zerstören, mit denen er konfrontiert war, warum sollte er dann Skrupel haben, auch den bei den Wahlen zum Ausdruck gebrachten Willen des Volkes für ungültig zu erklären?»

«Tages-Anzeiger»: Neuer Anlauf hat wenig Chancen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag den Vorschlag der EU-Kommission zur Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik:

«Vieles von dem, was die Kommission jetzt in ihrer Reform präsentiert, ist nicht ganz neu, sondern neu verpackt. Es ist kein großer Wurf, sondern eher ein Balanceakt zwischen den unterschiedlichen Interessen.

Da wären die Erstankunftsländer im Süden, die sich überlastet sehen, die Zielländer in Nordeuropa, wo die meisten Asylsuchenden hinwollen, und die Solidaritätsverweigerer im Osten. Mittendrin die Schweiz, grundsätzlich an einer Reform sehr interessiert. Mit ihrem letzten Plan ist die EU-Kommission im Streit um die Solidarität schon einmal abgestürzt. Nun die deutliche Kurskorrektur hin zu mehr Abschreckung, mit dem Versprechen, Asylverfahren zu beschleunigen und abgewiesene Asylbewerber konsequenter in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Absichtserklärungen sind allerdings einfacher als dann die Umsetzung, für die in der Praxis dann oft der politische Wille fehlt. Ob diese Reform der Asylregeln eine Chance hat, ist angesichts der Gräben innerhalb der EU aber ohnehin fraglich.»

«NZZ»: EU-Einigung beim Asylrecht wäre ein Wunder

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die in Brüssel vorgestellte europäische Asylreform:

«Insgesamt erscheint der Vorschlag der Kommission gut austariert. Die Bemühung ist spürbar, den vielen Einwänden gerecht zu werden, die jede Reform der Migrationspolitik hervorruft. Da erstaunt es, dass der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz dem Pakt noch vor der Veröffentlichung am Mittwoch eine Absage zu geben schien. Er lehne Begriffe wie «Solidarität» in der Migrationsdebatte ab (...). Insbesondere die Länder an der betroffenen Außengrenze, Italien, Griechenland und Spanien, sind auf nachbarschaftliche Hilfe und europäische Koordination angewiesen. Also auf Solidarität.(...)

Wie stehen die Chancen, dass die zentralen Ideen des Pakts die Debatten im Rat der Regierungs- und Staatschefs und im Europäischen Parlament überleben werden? Wahrscheinlich nicht sehr gut. Obwohl die Migrationspolitik eigentlich keine Einstimmigkeit erfordert (anders als die Außenpolitik), hat der letzte Anlauf 2016 gezeigt, dass es ein faktisches Vetorecht gibt. Dass sich im Meinungsklima von 2020 alle 27 Mitgliedstaaten einigen, wäre ein europapolitisches Wunder. Nach Wundern sehen die Zeiten nicht aus.»

«Die Presse»: Fatal, dass Brüssel recht hat

WIEN: Zu der in Brüssel vorgestellten europäischen Asylreform schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse» :

«Die Kommission ist bei ihrer Mission, eine Neuauflage der Flüchtlingskrise zu verhindern, nicht zu beneiden. Dass die Aufgabe derart vertrackt erscheint, hat sich die Brüsseler Behörde allerdings zu einem gewissen Grad selbst zuzuschreiben. Bei ihrem desaströsen Versuch im Sommer 2015, die Umverteilung der Neuankömmlinge mit der Brechstange durchzusetzen, hat sie Glaubwürdigkeit verspielt und ein erstaunliches Maß an Ignoranz offengelegt.

Die Quoten wurden inmitten des polnischen Wahlkampfs gegen den erklärten Willen der liberalen Regierung in Warschau durchgedrückt - in Folge errangen die Nationalpopulisten die absolute Mehrheit im Parlament. Eine derartige Vorgangsweise gegenüber den Niederlanden, Frankreich oder - Gott behüte! - Deutschland wäre undenkbar. Kein Wunder, dass die Kommission in Teilen der EU seither nicht mehr als unparteiische Instanz gesehen wird, sondern als politischer Handlanger der alten Garde.

Fatal an der Situation ist nur, dass Brüssel recht hat. Das Management der Migration und die Entschärfung der explosiven Lage an den EU-Außengrenzen können nur - nennen wir das Ding beim eurokratischen Namen - holistisch-inklusiv gelöst werden. Wer Griechenland und Italien im Stich lässt, riskiert ein Schisma.»