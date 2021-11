Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.11.21 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

«De Telegraaf»: Keine Rechtsgrundlage für strenge Corona-Kontrollen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kritisiert am Dienstag den Umgang mit Passagieren aus Südafrika nach der dortigen Entdeckung der neuen Corona-Variante Omikron:

«Das Fehlen spezifischer rechtlicher Grundlagen stiftete reichlich Verwirrung. Gesundheitsminister Huge de Jonge entschied sich am Freitag plötzlich für eine 100-prozentige Kontrolle von Fluggästen aus Südafrika. Dieser Ansatz musste am Samstag aber wegen derzeit mangelnder gesetzlicher Grundlagen wieder aufgegeben werden. In den Niederlanden können Tests nicht verpflichtend vorgeschrieben werden, sie bleiben also freiwillig.

Zudem ist der Ansatz halbherzig, denn Passagiere von Flügen aus Katar oder der Türkei, die möglicherweise auch Reisende aus dem südlichen Afrika an Bord hatten, konnten wie gewohnt über Schiphol einreisen. Es ist bislang rechtlich auch nicht möglich, positiv getestete Reisende im Hotel festzuhalten, wie die Flucht zweier Passagiere deutlich macht. Für die Außenwelt ist das alles schwer nachvollziehbar, und ohne neue Regeln und strenge Kontrollen ist es fraglich, ob sich daran etwas ändern wird.»

«Guardian»: Politik sollte stärker für Impfungen werben

LONDON: Der Londoner «Guardian» fordert am Dienstag, dass sich die Politik stärker für Corona-Schutzimpfungen einsetzt:

«Möglicherweise wird sich zeigen, dass die Omikron-Variante nicht gefährlicher als die Delta-Variante ist. Doch die Regierungspolitiker sollten diese Gelegenheit ergreifen, um stärker für Schutzimpfungen zu werben, und zwar angefangen beim Premierminister persönlich. (...)

Sie müssen zudem mehr gegen Falschinformationen über Impfungen im Internet tun und öffentlich fordern, dass Facebook und andere Plattformen gegen gefährliche Anti-Impf-Propaganda vorgehen, deren unkontrollierte Verbreitung sie zulassen. Und sie müssen derartigen Lügen mit eigenen Äußerungen und Aktionen entgegentreten.

Die Pandemie ist nicht beendet. Und die Bedrohung könnte größer werden. Neben der Bereitstellung von Auffrischungsimpfungen muss die Erhöhung der Impfquote jetzt die Priorität der Regierung im Inland sein, während sie zugleich international alles tun sollte, um die weltweiten Impfbemühungen zu unterstützen.»

«El País»: Wende in Honduras

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag den Wahlerfolg der linken Präsidentschaftskandidatin Xiomara Castro in Honduras:

«Der absehbare Sieg von Xiomara Castro bei der Wahl in dem zentralamerikanischen Land verheißt eine grundlegende Wende und die Rückkehr der Linken an die Macht nach dem Putsch, mit dem ihr Mann Manuel Zelaya vor zwölf Jahren gestürzt worden war. Castros großer Vorsprung gegenüber ihrem Rivalen, dem konservativen Nasry Asfura, zeigt, dass die honduranische Gesellschaft die bisher regierende Partido Nacional satt hat. Die Instabilität ist jedoch chronisch. Honduras ist zu einer Exportmaschine für Migranten geworden, die Richtung Norden ziehen. Wegen Gewalt, Hunger und Umweltkatastrophen beantragen täglich Hunderte Menschen Asyl in den USA. Die Partido Nacional muss das Wahlergebnis anerkennen, um neue Gewalt zu vermeiden. Castro muss das Land nun einen und auf Rache verzichten. Alles, was nicht zur Stabilisierung von Honduras beiträgt, wird in neue Konfrontation umschlagen.»

«Washington Post»: Welt braucht einen globalen Radar für Krankheiten

WASHINGTON: Zum Umgang mit der Corona-Variante Omikron schreibt die «Washington Post»:

«Bei aller Unsicherheit über die neue Virusvariante Omikron darf ein Lichtblick nicht übersehen werden. Die neue Variante wurde nachgewiesen und ihr Genom in Südafrika rasch sequenziert, das dann den Rest der Welt darauf aufmerksam machte, dass sie eine große Anzahl von Mutationen aufweist und möglicherweise leichter übertragbar und aggressiver ist als frühere Varianten sowie (bereits aufgebaute) Immunität eher umgehen kann. Im Gegenzug für diese herausragende und engagierte Leistung wurden Südafrika die Türen zugeschlagen. (...)

Die nach der Entdeckung von Omikron verkündeten Reiseverbote mögen die Übertragung etwas verlangsamen, aber sie benachteiligen letztlich Länder mit einer schwächelnden Wirtschaft wie Südafrika. Viel dringender ist es, die Impfungen in den Vereinigten Staaten und weltweit zu beschleunigen. In den kommenden Wochen werden die Wissenschaftler prüfen, ob die Omikron-Mutationen neue Bedrohungen darstellen, auch wenn die Delta-Variante noch immer in den USA und der Welt wütet. Es ist an der Zeit, die Genomik und den Informationsaustausch zu nutzen, um einen leistungsfähigen und robusten globalen Radar für Krankheiten aufzubauen. Andernfalls werden wir blind in einen weiteren gefährlichen Sturm hineinfliegen.»

«NZZ»: Südafrika verdient Unterstützung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Abschottung Südafrikas nach der dortigen Entdeckung der neuen Corona-Variante Omikron:

«Sollte das Land am Kap auch längerfristig hohen wirtschaftlichen Schaden daraus ziehen, dass es die Welt früh vor einer Gefahr warnte, mit der sich möglicherweise bald alle herumschlagen werden, hat das eine Signalwirkung. Andere Länder dürften sich dann gut überlegen, mit wem sie künftig Informationen über allfällige neue Coronavirus-Varianten teilen werden. Für das weltweite Pandemiemanagement wäre dies verheerend.

Um dies zu verhindern, ist zweierlei wichtig. Erstens müssen die nun verhängten Flugsperren nur so lange aufrechterhalten werden, wie sie epidemiologisch Sinn ergeben. Als kurzfristige Maßnahme sind sie wirtschaftlich weit weniger folgenschwer, als wenn sie zum Dauerzustand werden. Monatelange Grenzschließungen sind - auch das eine Lektion der bisherigen Pandemie - eine epidemiologische Scheinlösung. Zweitens wird es wichtig sein, Südafrika vor dem Hintergrund seiner vorbildlichen Transparenz den Rücken zu stärken - bei der Bewältigung der Gesundheitskrise, wenn nötig aber auch finanziell.»

«Nesawissimaja»: Russland wird wichtiges Thema bei Nato-Treffen

MOSKAU: Zum Treffen der Außenminister der 30 Nato-Staaten schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Russland und seine militärische Aktivität nahe der ukrainischen Grenze werden das Hauptthema des Treffens der Nato-Außenminister in Riga sein. Zum Leidwesen der baltischen Staaten, Polens und der Ukraine wird das Bündnis jedoch kaum drastische Maßnahmen wie eine starke Ausweitung seiner Präsenz in Osteuropa ergreifen.

Gleichzeitig wird das Treffen von finanzieller Bedeutung sein: Das das neue strategische Konzept der Nato sieht eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben vor. (...) Zudem soll es eine verstärkte Koordinierung zwischen der Nato und ihren Verbündeten umfassen - einschließlich einer Erhöhung der Zahl gemeinsamer Militärübungen.»