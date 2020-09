Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Nesawissimaja Gaseta»: Keine Waffenruhe in Berg-Karabach in Sicht

MOSKAU: Zum Krieg um die Südkaukasusregion Berg-Karabach schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Wer auf eine Deeskalation bei den Kampfhandlungen zwischen Baku und Eriwan in Berg-Karabach gewartet hat, für den gab es auch am Montag keine erfreulichen Nachrichten. Wie schon zuvor gaben sich beide Seiten gegenseitig die Schuld an der Aggression und machten jeweils die Verluste auf der Seite des Feindes bekannt. Und sie berichteten über die Einnahme neuer Siedlungen sowie strategisch wichtiger Anhöhen.

In Armenien wurde der Kriegszustand verhängt und mit der Mobilmachung begonnen. Aserbaidschan tat es dann gleich - und schränkte zudem massiv das Internet ein. In dem Land funktioniert kein einziger Messenger-Dienst mehr. Und es machen sich Gerüchte breit, dass die Türkei in Berg-Karabach Tausende Kämpfer aus Syrien stationiert hat Das alles zeugt davon, dass sich die Seiten nicht sehr bald auf eine Waffenruhe einigen werden.»

«Corriere della Sera»: Trump kann sich keine Niederlage erlauben

MAILAND: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» kommentiert am Dienstag die Steuerzahlungen von US-Präsident Donald Trump und den Wahlkampf in den USA:

«Ein Präsident, der das Schutzschild der Macht nicht verlieren kann. Und deshalb zu verzweifelten Manövern bereit ist. Der finale Endspurt des Wahlkampfs in den USA beginnt, und der Kampf der Erzählungen explodiert in einem politischen Klima, das immer dramatischer wird. Und das nicht nur durch die Drohungen des Präsidenten, das Weiße Haus nicht zu verlassen und die Wahl im Falle einer Niederlage nicht zu akzeptieren, sondern auch durch das Auftauchen neuer Elemente, die seine Zukunft als Unternehmer und auch als Bürger gefährden könnten, wenn er das Schutzschild der Macht verlieren sollte. Ein Präsident, der es sich nicht erlauben kann, am 3. November zu verlieren.»

«Nesawissimaja»: Lukaschenko ignoriert Massenproteste

MOSKAU: Zum Machtkampf in Belarus (Weißrussland) schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Der Koordinierungsrat, der von der Protestbewegung gegründet wurde für Verhandlungen mit dem Machtapparat, ist nicht nur bereit zum Dialog. Er ist auch bereit, Verantwortung für die Entwicklung des Landes insgesamt zu übernehmen bis zu den Neuwahlen und bis zur Abstimmung über eine neue Führung. Aber Alexander Lukaschenko hat die Taktik gewählt, die Massenproteste zu ignorieren. Er denkt nicht einmal an die Möglichkeit, mit den Teilnehmern der Bewegung zu sprechen.

Die Anführer der Opposition, die im Ausland sind, führen derweil Verhandlungen mit Vertretern der internationalen Gemeinschaft und veröffentlichen politische Mitteilungen. Der frühere Diplomat und Kulturminister Pawel Latuschko etwa hat schon kein Problem mehr, in einer Parallelregierung ein Außenministerium zu gründen, so viele Diplomaten quittieren inzwischen den Dienst.»

«Tages-Anzeiger»: Öffentliches Wohl ist Trump egal

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag das Steuergebaren von US-Präsident Donald Trump:

«Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten alle denkbaren Tricks anwendet, um weniger Steuern zu bezahlen als die Secret-Service-Beamten, die ihn beschützen, als die Sekretärinnen, Köche, Diener und Gärtner im Weißen Haus, ganz zu schweigen von den einfachen Arbeitern draußen im Land, als deren Fürsprecher Trump sich ständig geriert, dann ist das einfach unanständig. Man könnte es auch asozial nennen.

Aber das ist eigentlich nichts Neues. Donald Trump ist das öffentliche Wohl völlig egal. Die Allgemeinheit, der Staat, die Gesellschaft, all das schert ihn einen Dreck. Für ihn ist nur wichtig, dass er persönlich seinen Schnitt macht. Wenn er das schafft, dann hält er sich für clever. Die Rechnung bezahlen am Ende die «kleinen Leute». Man sollte nicht erwarten, dass diese Enthüllungen den Wahlkampf wesentlich beeinflussen werden. Trumps Anhänger lieben ihn, obwohl er so ist, wie er ist. Seine Gegner verachten ihn, weil er so ist, wie er ist.»

«NZZ»: Skandale haben Trumps Chancen nicht gedämpft

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Steuerzahlungen von US-Präsident Donald Trump:

«Seit seinem Amtsantritt vor bald vier Jahren stiegen seine Zustimmungswerte nie über 47 Prozent, sie sanken aber auch nie unter 37 Prozent. In diese Zeitspanne fielen Hinweise auf eine offenkundige Günstlingswirtschaft, zahllose vulgäre Beschimpfungen aller Gegner, eine erratische Außenpolitik, notorische Lügen und ein Impeachment wegen Machtmissbrauchs. Durch die Corona-Pandemie mit der ersten echten Krise konfrontiert, versagte der Präsident. Während das Virus in den USA über 200.000 Menschenleben forderte, war Trump 25-mal auf einem Golfplatz und einmal in einem Spital.

Allein in diesem Monat wurde bekannt, dass der Präsident amerikanische Kriegsgefallene als Versager und Idioten bezeichnet haben soll. Die Empörung ging rasch unter, als der Erfolgsautor Bob Woodward öffentlich machte, dass Trump von Anfang an um die Gefährlichkeit des Coronavirus wusste, dieses aber bewusst verharmloste. Nichts hat seinen Wiederwahlchancen einen entscheidenden Dämpfer versetzt. Im Strudel der stetigen Skandale geht der einzelne unter. Wen interessiert da, ob Trump Steuern zahlt?»

«La Vanguardia»: Trauriger Tag für Katalonien

BARCELONA: Die in Barcelona erscheinende Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Amtsenthebung des katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra:

«Die Absetzung ist eine schlechte Nachricht, auch wenn sie zu erwarten war. Wir haben Quim Torra dafür kritisiert, dass er bis zum Schluss unnachgiebig blieb und der Zentralen Wahlkommission trotz der Konsequenzen, die seine Provokation mit sich brachte, nicht gehorchte. Es ist wahr, dass der Ausschluss (Torras von öffentlichen Ämtern) für eineinhalb Jahre unverhältnismäßig ist, aber Torra hätte sein Amt so schützen müssen, wie dies viele Bürgermeister, Ratsmitglieder und hochrangige Beamte getan haben, die rechtzeitig einen Rückzieher machten, statt eine Verurteilung zu riskieren.

Warum hat er es nicht getan? Nun, man kennt die Antwort. Seine Anhänger werden sagen, dass er auf diese Weise seine Würde gewahrt und den angeblichen Mangel an Demokratie in Spanien aufgedeckt hat. Seine Kritiker werden sagen, dass er es getan hat, um sich in der Auseinandersetzung mit dem Zentralstaat weiter als Opfer präsentieren zu können.

Aber immerhin können wir froh sein, dass Torra das Urteil überhaupt angenommen und nicht weiter eskaliert hat. Ebenso wäre es ratsam, dass die Proteste gegen die Gerichtsentscheidung nicht zu neuen Auseinandersetzungen auf den Straßen führen. Es wäre eine kluge Strategie der Unabhängigkeitsbewegung, falls sie die nächsten Wahlen klar gewinnen will. Die Pandemie und die Wirtschaftskrise lassen es nicht ratsam erscheinen, mehr Lärm als notwendig zu machen. Gewalt würde gegen die Separatisten wirken.»