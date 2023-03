Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.03.23 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

«The Times»: Märkte wetten nun auf Pause bei Zinserhöhungen

LONDON: Zum Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Anleger befürchten nun, dass Kunden kleinerer Banken ihre Einlagen zu größeren, solideren Instituten verlagern werden, was zu ähnlichen Problemen wie bei der SVB führen könnte. Gleichzeitig birgt die Entscheidung, alle Einlagen der SVB zu garantieren, die Gefahr, dass andere Banken mit wackeligen Geschäftsmodellen zu riskantem Verhalten verleitet werden.

Die Biden-Regierung sah sich zweifellos gezwungen, dieses Risiko einzugehen, weil die Gefahr besteht, dass die Pleite der SVB die gesamte Wirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Die unmittelbare Sorge ist, dass der Bankensektor seine Kreditvergabestandards verschärft, was zu einer Kreditverknappung führen würde. Das wäre nicht nur ein Problem für Verluste machende Tech-Start-Ups. Es birgt auch die Gefahr, dass sich der finanzielle Stress auf die breitere Private-Equity-Branche überträgt, der große Teile der US-Wirtschaft gehören. Die Märkte wetten nun darauf, dass das Fed seine Zinserhöhungen pausieren oder sogar rückgängig machen muss, um dieses Risiko einzudämmen.»

«de Volkskrant»: Zentralbanker sollten in Alarmbereitschaft sein

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA:

«Es ist noch zu früh, um zu schlussfolgern, dass sich eine neue Finanzkrise anbahnt, aber der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank sollte Zentralbanker und Politiker in aller Welt in Alarmbereitschaft versetzen. (...) Die größte Sorge besteht darin, dass die Welt nun doch noch die Rechnung bezahlen muss, die sie dank der niedrigen Zinssätze jahrelang vor sich herschieben konnte. Die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008 hielten sich in Grenzen, weil die Regierungen den angeschlagenen Banken unter die Arme griffen.

Da die Zentralbanken in der westlichen Welt danach die Zinssätze schnell senkten, konnte eine Schuldenkrise vermieden werden. Solange die Inflation niedrig blieb, hielten die Zentralbanken das für vertretbar. Es wurde jedoch stets gewarnt, dass dies eine äußerst riskante Strategie sei. Wenn die Inflation steigen würde und die Zinssätze erhöht werden müssten, könne es trotzdem zu einer Schuldenkrise kommen.

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank könnte ein erstes Anzeichen dafür sein. Sollte sich die Finanzkrise ausweiten, werden sich die Zentralbanken wahrscheinlich gezwungen sehen, die Zinsen wieder zu senken. Wir können nur hoffen, dass die Inflation bis dahin abgeklungen ist.»

«Tages-Anzeiger»: Die Welt steuert auf eine neue Blockbildung zu

ZÜRICH: Zu den Beziehungen zwischen den USA und der EU heißt es am Dienstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Die EU und die Amerikaner sind dabei, ihren Subventionsstreit um das protektionistische US-Investitionsprogramm für Elektroautos, Batterien und Windräder zu entschärfen. So zumindest die Botschaft Ende vergangener Woche. Es hilft, dass die EU-Kommissions-Chefin und der US-Präsident einen guten Draht zueinander haben.

Die harmonischen Bilder können nicht darüber hinwegtäuschen, worum es in der Tat geht. Nämlich darum, angesichts des Handelskonflikts der USA mit China die europäische Flanke zu schließen. Joe Biden will die alten Verbündeten möglichst an seiner Seite wissen. Die EU könnte hier rascher gezwungen sein, Farbe zu bekennen, als manchen Mitgliedsstaaten recht ist. (...)

Die US-Regierung hat angekündigt, Wirtschaftssanktionen gegen China zu verhängen, sollte Peking Russland mit Waffen unterstützen. Die Europäer würden unter Druck geraten, nachzuziehen. Die Welt steuert auf eine neue Blockbildung zu, auf der einen Seite die autoritären Regimes in Moskau und Peking, auf der anderen Seite westliche Demokratien mit den USA an der Spitze, gefolgt von Europa, Kanada, Australien und Japan.»

«Público»: Es gibt nur einen Ausweg aus dem Wahnsinn des Krieges

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Dienstag die verlustreichen Kämpfe um die ukrainische Stadt Bachmut:

«Die Monate vergehen, und die schier endlosen Schrecken der russischen Aggression sind zu einer Routine geworden, die alles relativiert und alles auflöst. Aber wir müssen innehalten und uns die Realität hinter den Nachrichten, Bildern und der Geopolitik vergegenwärtigen. Dann landen wir in Bachmut, wo sich Russen und Ukrainer seit Mai vergangenen Jahres gnadenlos gegenseitig umbringen. 10.000 oder 11.000 tote Ukrainer und 20.000 bis 30.000 tote Russen in Bachmut erinnern uns daran, dass es aus dem Wahnsinn dieses Krieges, aller Kriege, nur einen Ausweg gibt: ein Friedensabkommen. Die Ukraine darf den Donbass nicht verlieren und muss der EU beitreten können; Russland kann die Krim wiedererlangen, ohne dass es sich für sein imperialistisches Abenteuer belohnt fühlen könnte. Es ist schwierig, aber alle Friedensverträge ohne Kapitulation einer der beiden Seiten waren schwierig.»

«NZZ»: Inflationsbekämpfung muss trotz Bankpleite weitergehen

ZÜRICH: Zum Kollaps der Silicon Valley Bank in den USA meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Der amerikanische Präsident will die Verantwortlichen für den Schlamassel zur Rechenschaft ziehen und dürfte dabei vor allem das Management im Visier haben. Die Schuldigen sitzen aber auch in den Behörden: Weshalb hat die Aufsicht nicht genauer hingeschaut, als die Silicon Valley Bank innert kürzester Zeit extrem wuchs und ihre Bilanz immer fragiler wurde? Weshalb etwa müssen Banken für verbriefte Hypotheken, hinter denen staatliche Schuldner stehen, kaum Eigenkapital halten?

Auch wenn der Steuerzahler unmittelbar kein Geld verliert, so droht noch eine ganz andere Gefahr. Gemunkelt wird bereits, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen nun weniger schnell erhöhen könnte, um nicht weitere Banken in Schwierigkeiten zu bringen. Wenn das Fed bei der Inflationsbekämpfung aber ausgerechnet jetzt nachlässt, dann wäre das ein viel größerer Schaden als das Scheitern einiger nicht systemrelevanter Banken.»

«Sydney Morning Herald»: Nicht im Krieg, aber auch nicht im Frieden

SYDNEY: Zum U-Boot-Deal für den Indopazifik zwischen den USA, Großbritannien und Australien und den nun bei einem Treffen in San Diego bekannt gegebenen Details zu der Sicherheitsallianz schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Dienstag:

«Die Zahlen sind so hoch, dass einem die Augen tränen und der Atem stockt. Es hat sich herausgestellt, dass all die beeindruckend klingenden Zahlen, die Experten genannt haben, um die Kosten für den Erwerb einer Flotte von Atom-U-Booten zu schätzen - vielleicht 100 Milliarden Dollar oder 200 Milliarden Dollar - zu niedrig angesetzt waren. Stattdessen können die Steuerzahler damit rechnen, in den nächsten 30 Jahren zwischen 268 und 368 Milliarden Dollar auszugeben, um die Flotte von acht atomgetriebenen U-Booten zu entwickeln. (...)

Die Dringlichkeit, zusätzlich zu dem schwindelerregenden Preisschild, spiegelt die Tatsache wider, dass wir uns in einer gefährlichen und unvorhersehbaren neuen Grauzone der Rivalität zwischen den Supermächten China und USA bewegen. Es ist ein Wettbewerb, bei dem wir dazu bereit sind, trotz unserer geografischen Isolation und relativ kleinen Bevölkerung ein zentraler Akteur zu sein. (...) Die monumentalen Kosten des Aukus-Paktes haben es deutlich gemacht. Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht im Frieden.»