Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Washington Post»: Musks Twitter-Chaos schadet der Meinungsfreiheit

WASHINGTON: Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat angekündigt, von dem Kurznachrichtendienst verbannte Accounts in dieser Woche wieder freischalten zu wollen. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«Vielleicht glaubt Musk nicht, dass Menschen, die Hass und Hetze verbreiten, von seiner Plattform verbannt werden sollten. In Ordnung. Aber wenn das der Fall ist, hätte er die Richtlinien der Seite überarbeiten sollen (...). Der Ansatz, den Musk stattdessen gewählt hat, untergräbt die Werte, die er zu verteidigen vorgibt. Der Abbau von Personal, das sich um die Überprüfung von Inhalten kümmert, kann zur Folge haben, dass Freiheitsrechte bedroht werden. (...) Twitter ertrinkt in Spam-Beiträgen, vor allem Pornografie, die von Konten mit Verbindung zur Kommunistischen Partei Chinas auf die Plattform gespuckt werden, um Nachrichten der jüngsten Proteste zu verdecken. (...)

Darüber hinaus wird die lückenhafte Durchsetzung von Regeln - oder das wissentliche Zulassen von Regelverstößen - die Entscheidungsfindung von Twitter willkürlicher und damit der freien Meinungsäußerung weniger dienlich machen. (...) Momentan ist unklar, was man auf Twitter sagen darf und was nicht - oder was die nächste Umfrage von Musk ergeben könnte. Wer an freie Meinungsäußerung auf Twitter glaubt, sollte sich für klare und konsequente Regeln einsetzen, die transparent durchgesetzt werden. Stattdessen hat Musk Chaos verursacht.»

«Dagbladet»: Der Corona-Kaiser ohne Kleider

OSLO: Die norwegische sozialliberale Boulevardzeitung «Dagbladet» (Oslo) kommentiert am Dienstag die Protestwelle gegen die Corona-Politik in China:

«Chinas Null-Toleranz für Covid ist dabei, eine Null-Toleranz beim Volk zu schaffen. Weil die Bevölkerung sieht, dass der Kaiser sie hinters Licht führt. Vor nur fünf Wochen klatschten die 2300 Delegierten beim Parteikongress im Wesentlichen für zwei Dinge. Zum einen, dass sich Parteichef Xi Jinping zum Diktator auf Lebenszeit erhoben hat, sofern er denn will. Zum anderen, weil die Null-Toleranz der Partei angesichts des Coronavirus ein toller Erfolg gewesen sei.

Doch dann - fast ohne Vorwarnung - wurde Xi in den vergangenen Tagen fast gleichzeitig von drei verschiedenen Seiten angegriffen: einer lokalen Revolte, einer Studentenrevolte und einer Arbeiterrevolte. Der Grund liegt eben darin, dass seine Null-Toleranz gegenüber dem Virus letztlich eine Katastrophe für Land und Leute ist. Menschen in so großen Städten wie Shanghai - mit seinen 26 Millionen Einwohnern - sind seit Wochen abgeriegelt. Es ist längst mehr als genug gewesen, denn wie sich herausgestellt hat, hat das Virus nicht nur die Lungen, sondern auch die Nerven angegriffen.»

«The Times»: Chinas Herrscher stehen vor einem Dilemma

LONDON: Zu den Protesten gegen Chinas strenge Null-Covid-Politik meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Die Führung Chinas durch Präsident Xi Jingpin hat kaum jemals so instabil gewirkt. Die Straßenproteste in Städten und Handelszentren wie Shanghai, Peking, Chengdu und Guangzhou stellen die herrschende Kommunistische Partei vor ein Dilemma. Entweder sie beugt sich der Menge und lockert die erdrückende Null-Covid-Politik - vielleicht mit Hilfe westlicher mRNA-Impfstoffe - oder sie macht die Luken dicht, verprügelt die Demonstranten und hofft, dass die Wut abklingt.

Ersteres würden Hardliner unter den Kritikern Xi Jinpings als Signal der Schwäche deuten. Die zweite Option würde ihn in den Augen der Bevölkerung seiner Legitimität berauben und die grundlegende Instabilität seines Reiches noch verstärken. Bei dieser Entscheidung kann der Westen Xi nicht helfen, wenngleich das Angebot eines wirksamen westlichen Impfstoffs auf dem Tisch liegt. Es anzunehmen würde aber voraussetzen, dass der chinesische Präsident seinen Stolz herunterschluckt.»

«Trouw»: Verlauf der Proteste in China schwer einzuschätzen

AMSTERDAM: Zu den Corona-Protesten in China schreibt die niederländische Zeitung «Trouw» am Dienstag:

«Die Wucht der Proteste, die am Samstagabend begannen, ist kaum zu überschätzen. Bemerkenswert sind dabei die Unterschiede zwischen den Demonstranten. In Ürümqi (chinesisch: Wulumuqi, Hauptstadt der Region Xinjiang) forderten Menschen ein Ende der seit Monaten andauernden Abriegelungen, schwenkten aber zugleich eine rote Flagge, um ihre Unterstützung für die Kommunistische Partei Chinas zu zeigen. In Wuhan überwanden vor allem ältere Menschen unbeirrt Barrieren und weigerten sich, die erdrückenden Corona-Regeln weiter zu befolgen.

Zu diesem zivilen Ungehorsam gesellen sich die Klagen vieler junger Menschen. Manchen Schätzungen zufolge fanden landesweit an etwa 50 Universitäten Demonstrationen statt. Sie verliehen den Protesten eine politische Note. Einige Studenten machten Präsident Xi Jinping persönlich verantwortlich und forderten einen Regimewechsel. (...) Inwieweit die politischen Ansichten der Studenten von Demonstranten in anderen Städten geteilt werden, ist nicht klar. Unklar ist auch, ob es einen Anführer oder eine zentrale Forderung gibt. Das macht es schwierig zu beurteilen, was als nächstes geschehen wird.»

«El País»: Rebellion in China

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Proteste in China:

«Knapp einen Monat nach dem 20. Kongress der Kommunistischen Partei, der Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Präsident bescherte, erlebt China seinen größten politischen Umbruch seit dem Frühjahr 1989. Damals besetzten Studenten den Platz des Himmlischen Friedens, forderten Demokratie und die brutale Antwort war eine Intervention des Militärs. In den vergangenen Tagen sind Tausende Demonstranten in mindestens zehn Großstädten auf die Straße gegangen, um die strengen Null-Corona-Beschränkungen anzuprangern. Die Demonstranten rebellieren erstmals gegen Xi Jinping und lehnen sowohl die Anti-Corona-Maßnahmen als auch die ständigen Kontrollen durch die Polizei eines autokratischen Regimes ab.

Aber die Erfahrungen mit der Repression des chinesischen Regimes und insbesondere die Erinnerung an das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor 33 Jahren lassen jetzt das Schlimmste befürchten. Es ist kaum vorstellbar, dass Xi Jinping sein Scheitern einräumt und damit auch den Anspruch auf Überlegenheit des autokratischen Systems aufgibt. Die furchterregende Polizeirepression hat bereits begonnen.»