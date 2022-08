Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«La Vanguardia»: China könnte Weltwirtschaft nach unten ziehen

MADRID: Zur Senkung der Zinssätze in China schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Dienstag:

«Dieser Rückgang des Geldpreises spiegelt die große Sorge Chinas um seine Wirtschaft wider. Die Finanzmärkte befürchten jedoch, dass diese Maßnahme nicht ausreichen wird, um die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln. Man befürchtet, dass das Wachstum in diesem Jahr deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben und bestenfalls vier Prozent erreichen wird, was für China als zu niedrig angesehen wird. Neben den internen Problemen, die dadurch in China entstehen können, wird dies auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben.»

«Volkskrant»: Vorstellung von «Taliban 2.0» war eine Illusion

AMSTERDAM: Zur Lage in Afghanistan ein Jahr nach der Machtübernahme durch die Taliban meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Die Not ist endlos, und die Themen sind seit Jahren dieselben (Frauenrechte, Gewalt, Terrorismus, Armut), während sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit mittlerweile verlagert hat - zum Beispiel auf den Konflikt in der Ukraine. Die Situation hat sich jedoch in fast allen Bereichen dramatisch verschlechtert. Ja, seit der Machtübernahme durch die Taliban gibt es etwas mehr Sicherheit - aus dem einfachen Grund, dass die heutigen Machthaber selbst keine Anschläge mehr verüben, aber abgesehen davon geht es bei Themen wie Lebenserwartung, Menschenrechten und Alphabetisierung, die sich zuvor sehr langsam in die richtige Richtung bewegten, steil bergab. Im vergangenen Jahr hoffte man eine Zeit lang, dass die Welt «gemäßigte Taliban 2.0» erleben würde, doch daraus wurde nichts. Kritiker und politische Gegner wurden inhaftiert, und die Medien wurden zum Schweigen gebracht. Mädchen und Frauen sind am stärksten betroffen: Sie werden erneut vollständig vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.»

«Guardian»: Machtübernahme Melonis hätte nichts Hoffnungsvolles

LONDON: Den rechtsextremen Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) um Parteichefin Giorgia Meloni werden große Chancen auf einen Sieg bei den Wahlen im Herbst eingeräumt. Dazu meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, was Giorgia Meloni nicht ist. Bestimmte Teile ihrer Partei hegen eine kulturelle «Nostalgie» für Italiens faschistische Traditionen, aber es wird Ende September, 100 Jahre nach Benito Mussolinis Machtergreifung, keinen Marsch auf Rom geben. Die demokratischen Institutionen Italiens bleiben erhalten (auch wenn der Wunsch der Rechten nach einem System mit direkt gewählten Präsidenten die verfassungsmäßigen Kontrollmechanismen verändern würde). In Bezug auf die Wirtschaft lassen das Wahlprogramm der Rechtskoalition und ein Video von Meloni auf ein relativ pragmatisches Vorgehen ihrer Regierung schließen. Sie wird versuchen, die Märkte zu beschwichtigen und sichezurstellen, dass Brüssel weiterhin die Gelder aus dem Corona-Aufbaufonds der EU nach Rom schickt.

Es gibt jedoch keinen Grund, der möglichen Machtübernahme durch Meloni auch nur im Entferntesten hoffnungsvoll entgegenzusehen. Debatten über den Faschismus des 20. Jahrhunderts sind nebensächlich. Melonis Bestreben ist es, de facto Europas Anführerin einer modernen radikalen Rechten zu werden. Mit dem Ziel, sich vom Bekenntnis des Westens der Nachkriegszeit zu universellen Rechten und zum Schutz von Minderheiten abzuwenden.»

«NZZ»: Ampel schaut noch zu sehr auf Wählerklientel

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag den Anstieg der Energiepreise in Deutschland:

»Die Regierung sollte sich darauf fokussieren, das Angebot von Erdgas und Strom zu erhöhen. Bei Erdgas passiert einiges, doch da sind die Möglichkeiten begrenzt. Beim Strom hätte der Staat noch deutlich mehr Optionen. So schlägt beispielsweise der Ökonom Volker Wieland, der bis zum Frühjahr noch Mitglied des deutschen Sachverständigenrats war, vor, die drei noch laufenden Atomkraftwerke weiter zu nutzen, die drei im vergangenen Jahr abgeschalteten Kernkraftwerke zu reaktivieren und Fracking zur Gewinnung des in Deutschland verfügbaren Erdgases zu genehmigen. Durch Fracking ließen sich die russischen Importe mittelfristig ersetzen, bis man die bestehenden Probleme bei den erneuerbaren Energien gelöst hat.

Berlin hat also noch einige Optionen. Doch die Regierungsparteien schauen weiterhin noch zu stark auf ihre jeweilige Wählerklientel, anstatt das Gesamtwohl des Landes im Blick zu haben. Die drohende Gasmangellage im Winter, inklusive möglicher Blackouts bei der Stromversorgung, ist ein realistisches Szenario. Es wäre verheerend, wenn Erdgas aus Not rationiert werden müsste - und zwar gesellschaftlich, ökonomisch und politisch.»