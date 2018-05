Von: Sam Gruber | 25.05.18

KOH SAMUI: Zunächst sah es so aus, als sei die 39-jährige Russin Inna Obukhova am 21. April in Taling Ngam verwirrt aus ihrem Hotel Centra Coconut Beach gelaufen. Weil es seit einem Monat kein Lebenszeichen und keine Spur der Urlauberin gibt, befürchten Familienangehörige das Schlimmste.

Die Russin, 1,74 Meter groß, sehr schlank, brünett, war nach einem Ausflug zum Big-Buddha-Pier am 20. April desorientiert in ihrem Hotel aufgetaucht und das Personal musste sie beruhigen und in ihrem Zimmer ruhigstellen. Tags darauf ist sie nach Zeugenberichten zu Fuß aus dem Hotel geflüchtet und ließ ihr Gepäck zurück. Später gab es Aussagen, sie sei in Begleitung einheimischer Männer gesehen worden – diese Version wurde von der Polizei nicht offiziell bestätigt. Seit 21. April, 17 Uhr, hat nie wieder jemand etwas von Inna Obukhova gehört, die nur russisch spricht. Großangelegte Suchaktionen, auch über soziale Netzwerke und unter Mitwirkung ihrer angereisten Familie aus Russland, erbrachten keine Resultate.