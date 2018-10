BUENOS AIRES (dpa) - Die zwölf im Juli aus einer Höhle in Mae Said geretteten Jungen und ihr Fußballtrainer besuchen die Athleten ihres Landes bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires.



Sie werden bei den thailändischen Sportlern im Olympischen Dorf wohnen, wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Donnerstag bestätigte. «Wir haben die thailändische Delegation um Erlaubnis gefragt und sie war einverstanden, dass sie bei den Athleten im Olympischen Dorf untergebracht werden», sagte IOC-Präsident Thomas Bach. «Der Geist, der dort herrscht, wird ihnen helfen, über die schwere Zeit hinwegzukommen.»

In der argentinischen Hauptstadt finden vom 6. bis zum 18. Oktober die Olympischen Jugendspiele teile. Die Jungen aus Thailand werden die Wettbewerbe verfolgen und gegen eine örtliche Fußballmannschaft spielen. Später wollen die «Wildschweine», wie ihr Fußballteam heißt, weiter in die USA zur Preisverleihung für den Leiter der Höhlenrettung, Narongsak Osottanakorn, reisen.

Die Kicker der Jugendfußballmannschaft im Alter von 11 bis 17 Jahren und ihr 25 Jahre alter Trainer waren im Juni bei einem Ausflug in die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non im äußersten Norden Thailands von Wassermassen überrascht worden. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten von ihnen frei. Rund um die Welt hatten Menschen die dramatische Rettungsaktion verfolgt.