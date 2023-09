BANGKOK: Die Ermordung eines Autobahnpolizisten in der Residenz von Praween Chankhlai, auch bekannt als „Kamnan Nok“ – einer einflussreichen Persönlichkeit in der Provinz Nakhon Pathom – hat Fragen darüber aufgeworfen, wie „einflussreiche Persönlichkeiten“ in Thailand zu Reichtum kommen – und damit davonkommen.

Der tragische Vorfall, der eine landesweite Diskussion auslöste, ereignete sich auf einer Geburtstagsfeier in der Nacht des 6. September 2023, als der Polizeibeamte Pol Major Siwakorn Saibua erschossen wurde.

Die Schießerei war Berichten zufolge auf einen Streit über eine Beförderung zurückzuführen. Augenzeugen zufolge näherte sich der mutmaßliche Handlanger von Praween, Thananchai Manmak, dem Esstisch und eröffnete das Feuer auf Siwakorn.

Praween ist für seine häufigen Partys und die Persönlichkeiten, die daran teilnehmen, bekannt: Polizei, Regierungsbeamte und lokale Prominente. Außerdem betreibt er ein Unternehmen, das Angebote für zahlreiche Regierungsprojekte abgibt.

Praween stellte sich am 7. September der Polizei und wurde am 9. September festgenommen.

Die Ermittler lehnten es ab, ihn auf Kaution freizulassen, weil er neun Jahre lang ein „Kamnan“ (Bezirksvorsteher) war. Als Kamnan hatte er die Befugnis, in den von ihm kontrollierten Gebieten Verhaftungen vorzunehmen oder Ermittlungen durchzuführen. Auch in vielen anderen Bereichen unterhält er enge Beziehungen zu Polizeibeamten.

Einflussreiche Persönlichkeiten verdienen laut der thailändischen Tageszeitung „The Nation“ im Allgemeinen ihr Vermögen mit 16 illegalen oder zweifelhaften Methoden: