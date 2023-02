Von: Björn Jahner | 27.02.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Innenministerium hat die Provinzgouverneure im ganzen Land darüber informiert, dass das Wetten bei traditionellen Tierrennen und -kämpfen, wie Hahnen- und Fischkämpfen, wieder aufgenommen werden kann, nachdem die Pandemie abgeklungen ist.

Suttipong Juljarern, der Staatssekretär des Ministeriums, sandte am 24. Februar 2023 ein dringendes Schreiben an die Provinzgouverneure im ganzen Land, in dem er ihnen mitteilte, dass das Wetten bei traditionellen Tierkämpfen und -rennen wieder aufgenommen werden kann.

Die Bezirksvorsteher und stellvertretenden Bezirksvorsteher sind befugt, Lizenzen für lokale Glücksspielplätze für Kämpfe und Rennen zu erteilen, heißt es in dem Schreiben.

In Bangkok kann das Glücksspiel bei Stierkämpfen wieder aufgenommen werden, nachdem der Generaldirektor der Provinzverwaltung eine entsprechende Anordnung erteilt hat. In den anderen Provinzen müssen die Provinzgouverneure eine entsprechende Anordnung erlassen, bevor die Distriktchefs oder stellvertretenden Distriktchefs Glücksspiellizenzen erteilen können.

Die Behörden müssen sicherstellen, dass die Tiere während der Wettkämpfe nicht gequält werden, heißt es in dem Schreiben.

Stierkämpfe werden in Nakhon Si Thammarat, Songkhla und Phatthalung einmal im Monat pro Spielstätte erlaubt sein. In den anderen Provinzen können die Kämpfe wöchentlich und maximal viermal im Monat stattfinden. Jährliche Stierkämpfe, mit denen Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird, sind nur noch fünfmal pro Jahr und Provinz erlaubt, heißt es in dem Schreiben.

Hahnen- und Fischkämpfe werden in Bangkok erlaubt sein, nachdem der Generaldirektor der Provinzverwaltung eine entsprechende Anordnung erlassen hat. In den anderen Provinzen können die Kämpfe wieder aufgenommen werden, nachdem die Provinzgouverneure eine entsprechende Anordnung erlassen haben.

Stierkämpfe dürfen nicht an religiösen buddhistischen Tagen abgehalten werden.

Lizenzen für Pferderennen müssen vom Direktor der Abteilung für Ermittlungen und Rechtsstreitigkeiten der Provinzverwaltung in Bangkok ausgestellt werden. In den anderen Provinzen müssen sie von den Bezirksleitern oder stellvertretenden Bezirksleitern ausgestellt werden, heißt es in dem Schreiben.