Von: Björn Jahner | 08.12.19

HUA HIN: Am Montag, 16. Dezember wird im Avani+ Hua Hin ab 18 Uhr Lizzys Wohltätigkeits-Weihnachtsgala der Multi Cultural Community (M.C.C.) veranstaltet.

Organisatorin Lizzy „Hua Hin“ Ginsel ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit Sunshine International die bekannte holländische Big Band B2F für den Charity-Event einfliegen zu lassen, die mit einem musikalischen Programm à la „Klassik trifft auf Pop“ für eine volle Tanzfläche sorgen wird. Der Ticketpreis von 1.500 Baht beinhaltet ein reichhaltiges internationales Buffet, „free flow“ Wein, Bier und Softdrinks und eine Spende an die Patrol Police School in Prachuap Khiri Khan. Es sind auch Tickets für 1.200 Baht ohne Alkohol-Flatrate erhältlich. Also: Tanzschuhe polieren und Hüftschwung mitbringen! Ticketreservierung bei Lizzy, E-Mail, Ort: Avani+ Hua Hin, 1499 Phetkasem Road, Cha-am.