Warnung vor giftigen Quallen auf Samui und Phangan

Von: Björn Jahner | 28.01.20

KOH SAMUI/KOH PHANGAN: Badegäste auf den beiden Inseln Samui und Phangan in der Südprovinz Surat Thani werden vor dem Aufkommen potenziell gefährlicher Quallen gewarnt, nachdem an beliebten Touristenstränden beider Eilande mehrere Portugiesische Galeeren (Physalia physalis) gefunden wurden, berichtet der thailändische TV-Sender Channel 3. So am Lamai Beach/ Koh Samui (20. Januar), Haad Rin Beach/ Koh Phangan (22. Januar) und Natien Beach/ Koh Samui (24. Januar).

Bei Kontakt mit den giftigen Quallen sollten Touristen ihre Wunde unverzüglich 30 Sekunden lang mit Essig reinigen, um zu verhindern, dass sich das Gift der Qualle im Körper ausbreitet. Allerdings hilft Essig nicht gegen die Auswirkungen des bereits injizierten Toxins. Die betroffene Person sollte sich nach Möglichkeit nicht bewegen, da durch Bewegungen weiterhin Gift abgegeben wird. Unter garkeinen Umständen sind Bandagen, Alkohol oder andere Flüssigkeiten wie Wasser anzuwenden, da diese die Auswirkungen verschlimmern könnten. Wenn Tentakel an der Haut haften bleiben, dann überspült man diese ebenfalls mit Essig. Weiterhin ist die betroffene Person unverzüglich ins Krankenhaus einzuliefern.