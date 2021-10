PATTAYA: Beamte der Stadtverwaltung Pattaya und die Leiterin des Obdachlosenzentrums der Provinz Chonburi führten diese Woche eine Razzia durch, in deren Fokus Obdachlose und Bettler standen, deren Zahl auf den Straßen der Stadt seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie sprunghaft gestiegen ist.

Die Beamten begründeten ihre Kontrolle mit der geplanten Wiedereröffnung Thailands am 1. November und mit der Ausrichtung einer Reihe von Großveranstaltungen ab Anfang November am Pattaya Beach sowie an weiteren Standorten der Stadt, mit denen die Wiederbelebung der am Boden liegenden Tourismusbranche gefördert werden soll. Insbesondere aus Bangkok werden in den nächsten Wochen viele Inlandstouristen erwartet.

Pattayas stellvertretender Bürgermeister Banlue Kunlavanich, der von den Einwohnern der Stadt vor allem für seine Bürgernähe geschätzt wird – begleitete die Direktorin des Obdachlosenzentrums der Provinz Chonburi Raewadee Janatpremjit mehrere Tage lang und suchte das direkte Gespräch mit Obdachlosen und Bettlern, die vorwiegend in den Touristengebieten Pattayas und Jomtiens anzutreffen sind.

Khun Banlue erklärte gegenüber der Presse, dass er den Obdachlosen die kostenlose Durchführung von Covid-19-Tests angeboten habe, wozu sich auch einige bereit erklärt hätten. Er führte fort, dass die Stadtverwaltung darüber hinaus auch mittellosen Menschen bei der Rückkehr in ihre Heimatprovinz behilflich sei, wenn die Betroffenen nach Hause zurückkehren möchten, aber keine finanziellen Mittel für ihre Rückreise haben. Obdachlose, die auch in ihrer Heimatprovinz keine Chance auf Zuflucht haben und deshalb zum Leben auf der Straße gezwungen sind, habe er außerdem einen Schlafplatz im Obdachlosenzentrum der Provinz Chonburi zugesichert, sagte er.

„Wir können jedoch niemanden zwingen, in seine Heimatstadt zurückzukehren, oder ihn auffordern, im Zentrum zu bleiben, wenn er das nicht möchte. Wir können die Obdachlosen nur ermutigen, sich helfen zu lassen, in denen wir ihnen verschiedene Anreize bieten. Gleichzeitig wollen wir nicht, dass eine große Zahl von Obdachlosen an den Stränden und auf den Straßen der Großstadt lebt, denn das schadet dem Image von Pattaya, wenn die Touristen zurückkehren. Wir wollen diesen Menschen helfen, wieder auf die Beine zu kommen, Arbeit zu finden und Unterstützung zu bekommen“, erklärte der Vizebürgermeister.

„Wir müssen uns beeilen, die Zahl der Obdachlosen und Bettler in Pattaya vor der Rückkehr zu senken. Doch wir tun dies in einer mitfühlenden, fürsorglichen Art und Weise und sperren die Menschen nicht ein, belegen sie nicht mit Bußgeldern – für Geld, das sie ohnehin nicht haben – wenden keine harten Durchsetzungstaktiken an. Wenn jemand Obdachlose oder Bettler in Pattaya sieht, von denen er glaubt, dass sie Hilfe benötigen, kann er uns jederzeit unter unserer Hotline 1300 anrufen“, fügte Khun Raewadee hinzu.