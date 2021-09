BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) teilt mit, dass das „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) auf seiner Sitzung am Montag einen Vier-Phasen-Zeitplan für die touristische Wiedereröffnung des Landes genehmigt hat.

Pilotphase (01. bis 31. Oktober 2021)

Das „Phuket Sandbox“-Modell einschließlich „7+7-Verlängerung“ wird fortgesetzt. Den Anfang machte Phuket am 1. Juli, gefolgt von Surat Thanis Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao am 15. Juli sowie zuletzt Krabi und Phang-nga am 16. August, die im Rahmen der „7+7-Verlängerung“ mit Phuket verbunden sind. In dieser Phase werden auch neue ausgewiesene Gebiete in Krabi wiedereröffnet – Khlong Muang und Thap Khaek.

Erste Phase (1. bis 30. November 2021)

In der ersten Phase wird die touristische Wiedereröffnung Thailands auf 10 weitere touristisch geprägte Reiseziele ausgedehnt. Dazu gehören der Großraum Bangkok, Krabi und Phang-nga sowie Buriram (Mueang/ Stadt), Chiang Mai (Mae Rim, Mae Taeng und Doi Tao), Chonburi (Pattaya, Bang Lamung, Na-Jomtien und Sattahip), Loei (Chiang Khan), Phetchaburi (Cha-am), Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) und Ranong (Koh Phayam).

Zweite Phase (01. bis 31. Dezember 2021)

In der zweiten Phase wird die Wiedereröffnung des Landes für ausländische Reisende um 20 weitere Provinzen erweitert, die vom Tourismus geprägt, für Kunst und Kultur bekannt oder Grenzorte zu den Nachbarländern sind. Dazu gehören Ayutthaya, Chiang Rai, Khon Kaen, Lamphun, Mae Hong Son, Nakhon Ratchasima, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Nong Khai, Pathum Thani, Phatthalung, Phetchabun, Phrae, Rayong, Samut Prakan, Songkhla, Sukhothai, Trang, Trat und Yala.

Dritte Phase (ab 01. Januar 2022)

In dritten Phase werden 13 Grenzprovinzen wieder für ausländische Reisende geöffnet, darunter Bueng Kan, Chanthaburi, Kanchanaburi, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nan, Ratchaburi, Sakaeo, Satun, Surin, Tak, Ubon Ratchathani und Udon Thani.

Das CCSA hat alle relevanten Regierungsstellen angewiesen, die Wiedereröffnung der Phasen 1 bis 3 vorzubereiten. In der Zwischenzeit können ausländische Besucher die vier Pilot-Strandurlaubsorte weiterhin zu den bestehenden Bedingungen besuchen.

Die Redaktion des Magazins DER FARANG wird alle Einzelheiten zur touristischen Wiedereröffnung Thailands bekanntgeben, sobald weitere offizielle Informationen verfügbar sind.