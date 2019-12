Von: Björn Jahner | 11.12.19

PATTAYA: Nachdem vier Personen in der Soi Arunothai an Denguefieber erkrankt sind, rückten Mitarbeiter der Gesundheitsabteilung der Stadt Pattaya in die Community im Süden der Stadt aus, um Chemikalien zu versprühen, mit denen die Brutstätten der Stechmücken zerstört werden sollen.

Um die Bevölkerung über präventive Maßnahmen gegen die tückische Viruskrankheit aufzuklären, organisierte Nachbarschaftspräsident Amnuay Muangthong zusammen mit der Vorsitzenden des Primary Health Care Centers Saiying Muangthong eine Informationsveranstaltung, bei der Mückensprays verteilt und kostenlose Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt wurden. Nach Aussage der Behörden besteht für die vier an Denguefieber erkrankten Personen keine Lebensgefahr.