Verstöße gegen Alkoholverbot und Maskenpflicht am Strand

Von: Björn Jahner | 22.06.20

PATTAYA: Am zurückliegenden Wochenende patrouillierte die Polizei wieder verstärkt an den Stränden von Pattaya und Jomtien und warnte die Besucher, dass das Abhalten von Partys und der Konsum von Alkohol am Strand nach wie vor verboten sind.

Da sowohl unter Einheimischen als auch Ausländern die Maskenpflicht immer weniger beachtet wird, forderten die Beamten die Badegäste auf, auch innerhalb ihrer eigenen Gruppe, z.B. Familien, Nasen-Mund-Schutz-Masken zu tragen und die Regeln der sozialen Distanzierung zu befolgen. In den meisten Fällen sprachen die Beamten jedoch lediglich eine Verwarnung aus. Laut Notstandsgesetzgebung drohen bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen am Strand normalerweise empfindliche Strafen: Bußgelder in Höhe von bis zu 100.000 Baht und Gefängnisstrafen in Höhe von bis zu zwei Jahren.

Seit der Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre vor einer Woche ist auch wieder das Müllaufkommen am Strand gestiegen, was laut Ordnungshütern darauf zurückzuführen ist, dass sich die Menschen nachts an den Stränden der Stadt treffen und ihren Unrat unachtsam hinterlassen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, mehr Verantwortung zu übernehmen und die Strände genauso sauber zu hinterlassen, wie sie sie vorgefunden haben. Angemerkt muss an dieser Stelle jedoch auch, dass die Stadt Pattaya bisher nicht ihrer Pflicht nachkam, nach Aufhebung der Strandschließung wieder Abfallbehälter aufzustellen.