CCSA-Sprecher Dr. Taweesilp Visanuyothin auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Bild: TNA

BANGKOK: Nach wie vor ist nicht geklärt, wie die britische Variante von Covid-19 bei den strikten Einreisebestimmungen nach Thailand gekommen ist.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und Ärzte glauben, dass sich die Variante schnell im Land verbreiten wird. Sie nehmen an, dass sie von Menschen auch nach Beendigung der Quarantäne übertragen werden könnte. Die Gesundheitsbehörden schlagen daher vor, die obligatorische Quarantänezeit im Interesse der öffentlichen Sicherheit wieder auf 14 Tage zu verlängern.

Das staatliche Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat neue Maßnahmen ergriffen, um den rapiden Anstieg der Infektionen zu bewältigen, da mehr Patienten in öffentliche und private Krankenhäuser eingeliefert werden. Das CCSA beschloss, dass die Krankenhäuser ihre Betten aufstocken, Patienten ohne oder mit leichten Symptomen in alternativen staatlichen Quarantäneeinrichtungen behandelt werden und landesweit Feldkrankenhäuser eingerichtet werden.