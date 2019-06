Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.19

THAILAND: Meteorologen sagen für den Süden des Landes bis einschließlich Sonntag Unwetter voraus.

Starkregen kann zu Überschwemmungen und Schlammlawinen führen. Darauf muss sich besonders die Bevölkerung in den Provinzen Phuket, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung und Songkhla einstellen. Phukets stellvertretender Gouverneur Prakob Wongmaneerung hat die Beamten in Alarmbereitschaft versetzt und die Bevölkerung aufgerufen, die Wettervorhersagen zu verfolgen. Als Risikogebiet gilt auf der Ferieninsel der Bezirk Thalang, in dem es seit Donnerstagabend stark regnet.