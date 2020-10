Unwetter treffen 25.000 Haushalte in 25 Provinzen

Written by: Redaktion DER FARANG

Hochwasser bedroht in vielen Landesteilen die Haushalte. Foto: The Nation

THAILAND: Verheerende Unwetter mit Sturzfluten und Erdrutschen haben 25.000 Haushalte in 849 Dörfern und 25 Provinzen getroffen, teilte die Behörde für Katastrophenschutz mit.

In der Provinz Chanthaburi starb eine Person, in Singburi wurden drei Menschen verletzt. In elf Provinzen leidet die Bevölkerung weiterhin unter Hochwasser: Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima, Sa Kaeo, Surat Thani, Trang, Satun, Nakhon Si Thammarat, Samut Sakhon, Nakhon Pathom, Kanchanaburi und Uthai Thani.

Die Überschwemmungen gehen insgesamt zurück, sagte die Behörde. In den Provinzen stationierte Militäreinheiten sowie verschiedene Organisationen helfen den Flutopfern und haben Maßnahmen ergriffen, um den Abfluss aus den überschwemmten Gebieten zu beschleunigen.