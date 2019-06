Von: Redaktion DER FARANG | 24.06.19

THAILAND: Die Meteorologische Behörde (TMD) hat erneut eine Unwetterwarnung für weite Teile des Landes herausgegeben.

Der Monsun bringt dem Süden des Landes starke Regenfälle und Sturzfluten sowie einen zwei bis drei Meter hohen Wellengang in der Andamanensee und im Golf von Thailand. Kleine Boote sollten bis zum 29. Juni an Land bleiben. Im Osten und Süden ist mit vereinzelten starken bis sehr starken Regenfällen zu rechnen.

Am 24. und 25. Juni wird es in Nakhon Nayok, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat im Osten und Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani und Nakhon Si Thammarat an der Ostküste stark regnen; für Ranong. Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun werden starke bis sehr starken Regenfälle vorhergesagt. Am 26. und 27. Juni kann es in Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat an der Ostküste, in Chumphon, Surat Thani und Nakhon Si Thammarat im Süden sowie in Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun an der südlichen Westküste vereinzelt stark regnen. Bangkoker müssen mit Gewittern und starkem Regen rechnen.