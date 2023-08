Hua Hin Airport. Foto: The Nation

HUA HIN: Das Department of Airports (DoA) plant eine umfassende Erweiterung des Flughafens Hua Hin, um ihn zu einem internationalen Drehkreuz zu entwickeln und somit den Tourismus in der Region zu fördern.

Laut Rattapol Charoenphon, stellvertretender Direktor des Flughafens Hua Hin, wurde kürzlich die Start- und Landebahn des von DoA betriebenen Flughafens auf 2,1 Kilometer Länge und 60 Meter Breite erweitert, um den Betrieb von Airbus A320-Flugzeugen zu ermöglichen. Zudem wurden Parkbuchten geschaffen, um bis zu drei solcher Flugzeuge abstellen zu können.

Derzeit bietet Thai AirAsia die einzige dreimal wöchentliche Flugverbindung zwischen Hua Hin und Chiang Mai an. Doch das Ziel ist es, den Flughafen für internationale Flüge zu öffnen. Dafür sind weitere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, einschließlich der Erweiterung des Verkehrstunnels an der Phetkasem Road, der etwa 1 km vom Flughafen entfernt liegt, sowie des Flughafenbahntunnels. Die Sicherheitszone rund um den Flughafen soll den Standards der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation entsprechen.

Das DoA plant ein Sicherheitserweiterungsprojekt und wird die Genehmigung des Verkehrsministeriums sowie der Haushaltsbehörde einholen müssen. Nach Vertragsunterzeichnung wird das Projekt etwa 600 Tage dauern. Parallel dazu führt der Flughafen eine Studie durch, um seine Einrichtungen zu erweitern, und plant Treffen mit kommerziellen Fluggesellschaften, um ihre Anliegen und Bedenken zu berücksichtigen.

Ein Bericht über die Pläne wird noch in diesem Jahr erwartet und soll der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde vorgelegt werden, um eine Lizenz für den Betrieb eines internationalen Flughafens zu erhalten.

Bereits zuvor hatte Nopasit Chakpitak, Präsident des Aeronautical Radio of Thailand, ein Seminar abgehalten, um die Richtlinien für den Ausbau des Flughafens Hua Hin zu besprechen. Dieser Ausbau soll es ermöglichen, mehr Flugzeuge abzufertigen und somit den Tourismus in der Provinz anzukurbeln.

Derzeit werden am Flughafen Hua Hin etwa 30.000 Privatjets pro Jahr abgefertigt, was ein beträchtliches Wachstumspotenzial für den Flughafen bedeutet.

Wassana Srikanchana, Präsident der Hua Hin Cha Am Tourism Business Association, ist zuversichtlich, dass der Flughafen Hua Hin aufgrund seiner Nähe zu Bangkok großes Potenzial hat. Ein internationaler Flughafen in Hua Hin würde dazu beitragen, Touristen anzulocken und die Wirtschaft in der Provinz Prachuap Khiri Khan und dem nahe gelegenen Phetchaburi zu stärken.