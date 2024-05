Von: Redaktion DER FARANG | 15.05.24

HUA HIN: Genießen Sie das Paradies auf Erden im wunderschönen Hua Hin, Thailand! Ein exklusives Angebot lädt Sie ein, in die atemberaubende Welt Südostasiens einzutauchen und den Alltag hinter sich zu lassen. Nutzen Sie die Gelegenheit und gönnen sich einen luxuriösen Urlaub voller Entspannung und Abenteuer mit dem "Retire to Thailand"-Paket, das von Sunshine International in Kooperation mit dem Hilton Hua Hin Resort & Spa angeboten wird.

Erleben Sie einen unvergesslichen Aufenthalt im luxuriösen Hilton Hua Hin Resort & Spa. Das exklusive 6-Nächte-Paket "Retire to Thailand" macht Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Inklusive Leistungen:

6 Übernachtungen im 5-Sterne Hilton Hua Hin Resort and Spa

Frühstücksbuffet inklusive

1 ganztägige Besichtigungstour

Abholung am Flughafen durch einen Gastgeber in traditioneller Tracht

Transfer zum Flughafen am Abreisetag

Kostenlose halbtägige Besichtigungstour der Sunshine International Resorts mit Mittagessen

1 Ausflug zum berühmten Nachtmarkt in Hua Hin inklusive Abendessen

Paketpreis: 28.000 Baht

Konditionen:

- Buchbar bis Ende August 2024 (vorbehaltlich Verfügbarkeit)

- Preis gilt für maximal 2 Personen

- Kein Visum erforderlich, buchen Sie Ihren Flug, und wir organisieren den Rest

- Mindestalter: 50 Jahre

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt Thailands und lassen Sie sich von der einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne verzaubern. Das Sunshine International Resort in Hua Hin bietet Ihnen nicht nur luxuriöse Unterkünfte, sondern auch zahlreiche Annehmlichkeiten wie einen Poolbereich, ein Fitnesscenter, erstklassige Restaurants und Skybars mit Blick auf die Berge.

Während Ihres Aufenthalts im Hilton Hua Hin können Sie den Strand direkt vor dem Resort genießen oder die hoteleigenen Einrichtungen wie den Spa-Bereich, Fitnesscenter, Poollandschaft und Tennisplätze nutzen. Das Resort liegt zentral in Hua Hin mit vielen Einkaufs- und Essensmöglichkeiten in der Umgebung.

Die berühmten Nachtmärkte von Hua Hin sind ein Highlight und bieten frische Meeresfrüchte, leckeres Streetfood sowie Souvenirs und Kunsthandwerk zum Shoppen an. Besonders empfehlenswert sind der Cicada Markt am Wochenende und der Hua Hin Night Market mit seinen Essensständen.

Buchen Sie noch heute per E-Mail an offices@sunshine-residences.com Ihr Traumpaket und erleben Sie den Zauber Thailands auf unvergessliche Weise!

Hinweis: Dieser Werbetext wird im Auftrag von Sunshine International publiziert.