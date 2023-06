Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

«The Guardian»: Ukraine schürt Ungewissheit in Moskau

LONDON: Die britische Zeitung «The Guardian» kommentiert am Donnerstag die Drohnenangriffe auf russisches Territorium:

«Dass der Krieg für die einfachen Russen sichtbar wird, ist für Putin peinlich. Das untergräbt seinen Nimbus der Kontrolle. Es ist schwieriger, so zu tun, als ob nichts geschehen wäre, wenn die Menschen es von ihren Fenstern aus sehen können. Die meisten Analysten interpretieren diese Angriffe als Teil einer Strategie der Desorientierung, die den Kreml dazu zwingt, im Vorfeld einer ukrainischen Gegenoffensive zur Rückeroberung besetzter Gebiete Ressourcen und Aufmerksamkeit von der Frontlinie abzuziehen. (...)

Der Nebel des Krieges ist dicht, und die ukrainischen Strategen kultivieren die Ungewissheit, um die russische Verteidigung und die russischen Befehlsstrukturen zu stören, die ohnehin schon durch Fraktionsgezänk in Moskau und zwischen rivalisierenden Befehlshabern vor Ort verworren sind.

Umso wichtiger ist es, die wesentlichen Fakten und moralischen Imperative im Fokus zu behalten: Die Ukraine ist das Opfer einer unprovozierten Invasion durch Kräfte, deren Haupttaktik darin besteht, die Zivilbevölkerung durch wahlloses Morden und Zerstören in die Unterwerfung zu zwingen.»

Russische Grenzregion klagt über erneuten Beschuss

BELGOROD: In der westrussischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach Angaben der Behörden in der Nacht zum Donnerstag mindestens fünf Menschen durch intensiven Beschuss verletzt worden. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow berichtete, dass sich die Kleinstadt Schebekino unter «nicht endendem Feuer» der ukrainischen Streitkräfte befinde. Sowohl das Zentrum als auch Randbezirke seien seit Mitternacht mit «Grad»-Mehrfachraketenwerfern aus sowjetischer Produktion beschossen worden.

Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich von unabhängiger Seite in vielen Fällen kaum überprüfen. Dem russischen Gouverneur zufolge wurde ein Mann bewusstlos mit zahlreichen Splitterwunden aufgefunden. Die anderen Menschen hätten zumeist leichtere Verletzungen erlitten. Ein Wohnhaus sei ausgebrannt, das Dach eines Verwaltungsgebäudes beschädigt. Meldungen über eine geplante Evakuierung der Kleinstadt an der Grenze wies Gladkow zurück.

Russland hat vor mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet und beschießt täglich das Gebiet des Nachbarlandes. Tote, Verletzte und Sachschäden gehören in der Ukraine zum Alltag. Aber auch die russischen Grenzregionen klagen inzwischen über zunehmenden Beschuss von ukrainischer Seite aus. Im Mai gab es schwere Kämpfe im Gebiet Belgorod mit bewaffneten Eindringlingen. Zu der Aktion bekannten sich Freiwilligenbataillone, die aus Russen bestehen, aber aufseiten der Ukraine kämpfen.

Mehrere Tote nach schwerem russischem Raketenangriff auf Kiew

KIEW: Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew sind nach ukrainischen Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. «In den Stadtbezirken Dniprowski und Desnjanski gibt es jetzt laut den Ärzten 14 Verletzte, 9 mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden», teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstagmorgen auf seinem Telegram-Kanal mit.

Nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew wurde die Stadt gegen 3 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ) mit bodengestützten Raketen angegriffen. Zwar seien sie von der Flugabwehr abgeschossen worden, doch die Trümmer hätten zu vielen Opfern und zahlreichen Schäden geführt.

«Es ist Kindertag. Und die Raschisten führen einen weiteren Angriff auf unsere Hauptstadt aus und töten. Töten ukrainische Kinder», schrieb der Chef der Militärverwaltung Kiews, Serhij Popko, auf seinem Telegram-Kanal. Das Wort «Raschisten» ist eine Verbindung aus «Rascha», wie Russland auf Englisch ausgesprochen wird, und Faschist. Es wird seit Kriegsbeginn in der Ukraine als Schimpfwort für die russischen Besatzer verwendet.

Der ukrainische Generalstab teilte am Morgen auf Facebook mit, dass Russland den Angriff auf Kiew mit zehn Iskander-Raketen ausgeführt habe. Alle zehn Raketen seien durch die Flugabwehr zerstört worden. Die Iskander gilt als Kurzstreckenrakete. Laut Militärexperten kann ihre Reichweite aber auf weit mehr als die angegebenen 500 Kilometer gesteigert werden. Die Rakete kann mit konventionellen, aber auch Atomsprengköpfen bestückt werden.