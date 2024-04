Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Donnerstag

«The Times»: Haltung von Scholz zur Ukraine mehrdeutig

LONDON: Anlässlich des Besuchs des britischen Premierministers Rishi Sunak in Deutschland kommentiert die Londoner «Times» am Donnerstag die militärische Unterstützung beider Länder für die Ukraine:

«Getragen von einem parteiübergreifenden Konsens hat Rishi Sunak die Militärhilfe für die Ukraine stets konsequent unterstützt. Die Haltung von Olaf Scholz war hingegen eher mehrdeutig. Der Bundeskanzler hat mit einer erheblichen Skepsis in Deutschland gegenüber dem ukrainischen Wagnis zu kämpfen. (...)

Nach dem Desaster an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg sind weitere militärische Auseinandersetzungen mit Russland für die meisten Deutschen unvorstellbar. Der Pazifismus ist in Teilen der sozialdemokratischen Partei von Scholz stark ausgeprägt. Man hat Angst, Moskau zu provozieren, und lehnt daher die Ausrüstung der Ukraine mit Offensivsystemen wie dem Taurus-Marschflugkörper entschieden ab. Und es gibt die fortdauernde Tradition einer Ostpolitik, die trotz des offensichtlichen Unwillens Wladimir Putins, in gutem Glauben zu verhandeln, ein Engagement mit Russland befürwortet.

Diese grundlegende Spannung zwischen den britischen und deutschen Vorstellungen vom Ukraine-Krieg muss aufgelöst werden. (...) Präsident Putin wird bestürzt darüber gewesen sein, dass Amerika in dieser Woche sein Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit bekräftigt hat. Er darf sich jetzt nicht damit trösten können, dass die beiden europäischen Führungsmächte der Nato unterschiedliche Haltungen vertreten.»