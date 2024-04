Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Dienstag

Analysten: Moskaus Militär kann bei weiterer Offensive Richtung wählen

WASHINGTON: Die ukrainischen Verteidiger bekommen die Front westlich von Awdijiwka nicht stabilisiert. Russlands Streitkräfte haben nun laut US-Militärexperten die Qual der Wahl beim weiteren Vorgehen.

Russlands Streitkräfte können dank vorangegangener Erfolge im ostukrainischen Donbassgebiet US-Militärexperten zufolge nun ihre weitere Angriffsrichtung wählen. Westlich der kürzlich eroberten Kleinstadt Awdijiwka gebe es jetzt mehrere taktische Möglichkeiten für Moskau, die Offensive auszuweiten, schrieben die Experten der Denkfabrik ISW in Washington am Montagabend (Ortszeit). Die russische Kommandoführung habe die Wahl, entweder weiter nach Westen zur Industriestadt Pokrowsk vorzustoßen oder nach Norden zu schwenken, um den Angriff auf Tschassiw Jar zu verstärken.

Seit zwei Jahren führt Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wegen stockender Munitions- und Waffenlieferungen aber auch zunehmend wegen fehlender Soldaten sind die Verteidiger dabei im vergangenen Halbjahr stark in die Defensive geraten. Nach dem Verlust der zur Festung ausgebauten Kleinstadt Awdijiwka westlich der schon seit 2014 von prorussischen Kräften kontrollierten Gebietshauptstadt Donezk ist die Front in Bewegung gekommen. Ging es in den Monaten zuvor um Geländegewinne von wenigen Hundert Metern, sind die russischen Truppen seit Februar 15 Kilometer vorgedrungen und haben eine ganze Reihe weiterer Ortschaften besetzt.

Auch nördlich davon im Raum Bachmut stehen die Ukrainer unter Druck. Nach Angaben aus Kiew will die russische Militärführung zum Tag des Sieges am 9. Mai - an dem für Russland wichtigsten Feiertag wird an den Sieg der Sowjetunion über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert - die Eroberung der Stadt Tschassiw Jar als Erfolg vermelden.

«de Volkskrant»: Verzögerung bei Ukraine-Hilfe ist enttäuschend

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag den Krieg in der Ukraine:

«Dies ist ein schwieriger Moment im Grabenkrieg: wenn man seine Schützengräben aufgeben und neue bauen muss. Genau das ist es, was die Ukrainer gerade tun, und nicht nur im Osten. An der gesamten Front stürzen sie sich in den Bau neuer Barrieren - in der Hoffnung, dass sie den Vorstößen der Russen standhalten werden. Diese verzweifelten Verteidigungsanstrengungen sind eine direkte Folge der monatelang verzögerten westlichen Hilfe. (...)

Derweil werden ukrainische Städte mit einer Mischung aus russischen Drohnen und verschiedenen Raketentypen bombardiert. Der Mangel an Ausrüstung, in diesem Fall Luftabwehrbatterien und Raketen, rächt sich auch an dieser Front.?Es ist enttäuschend, wie langsam die europäischen Länder darauf reagieren. Dabei gibt es hier Patriot-Batterien, die die Ukrainer gut gebrauchen könnten. Monatelang verwiesen Länder auf eine Nato-Forderung, die es ihnen verbiete, die eigene Luftabwehr zu sehr zu schwächen. Doch seit Nato-Chef Jens Stoltenberg vor anderthalb Wochen erklärte, diese Forderung fallen zu lassen («das ist ein Risiko, das wir eingehen müssen»), hat außer Deutschland noch kein Land neue Patriots zugesagt.»

«La Stampa»: Friedenslösung in der Ukraine nicht in Sicht

TURIN: Zur verfahrenen Lage im Ukraine-Krieg schreibt die italienische Tageszeitung «La Stampa» am Dienstag:

«Zwei Elemente erschweren heute eine Verhandlungslösung: Für beide Kriegsgegner sind die Kosten einer solchen Lösung immer noch höher als der politische Preis des Weiterkämpfens. Und beide Seiten haben keine genaue und realistische Vorstellung für einen Sieg definiert. Die besondere Situation der Wahlzyklen in den Vereinigten Staaten und in Europa hilft auch nicht weiter. Im westlichen Lager sind die USA abgelenkt von den unmittelbar bevorstehenden Wahlen und in einer Identitätskrise; Europa ist gespalten und in veralteten und ineffizienten Entscheidungsmechanismen gefangen; das Vereinigte Königreich versucht nach dem Brexit, seine eigene Rolle zu finden. Italien hat eine Gelegenheit: Es kann dazu beitragen, die Auffassung der Unvermeidbarkeit dieses Krieges anzukratzen, vor allem in der EU und der G7, deren Präsidentschaft es gerade innehat. »