Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Mittwoch

Russische Behörden melden Drohnenattacken aus der Ukraine

MOSKAU: Die Ukraine hat nach russischen Angaben mit Drohnen Energieanlagen im Gebiet Smolensk in Brand gesetzt. Der Gouverneur des russischen Gebiets, Wassili Anochin, sagte am frühen Mittwochmorgen laut der russischen Nachrichtenagentur Tass: «Unsere Region ist wieder einmal Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs geworden.» Die Luftabwehr der russischen Armee werde eingesetzt. Der Angriff des Feindes auf zivile Energieanlagen habe Brände verursacht. Unabhängig ließen sich die Angaben zunächst nicht überprüfen.

Auch in der russischen Stadt Lipezk wurde ein Drohnenangriff gemeldet. Eine Drohne sei im Industriegebiet abgestürzt, es habe keine Verletzten gegeben, berichtete Tass unter Berufung auf den Gouverneur der Region.

Russland hat vor mehr als zwei Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Regelmäßig beschießt das russische Militär dabei auch zivile Objekte im Hinterland. Zugleich klagen auch russische Regionen vermehrt über Beschuss der ukrainischen Seite. Die Anzahl der Opfer und die Höhe der Schäden sind aber mit dem Ausmaß der von Russland angerichteten Zerstörungen nicht zu vergleichen.

«La Vanguardia»: Vorbehalte gegen Patriot-Abtretung an Ukraine

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch die zögerliche Haltung europäischer Staaten bei der Abtretung einiger ihrer Patriot-Luftabwehrsysteme an die Ukraine:

«Präsident Selenskyj hat um sieben Patriot-Luftabwehrsysteme (...) gebeten. Bislang hat nur Deutschland, das bereits zwei Patriot-Batterien geschickt hat, eine dritte zugesagt. Auch Spanien, Griechenland, die Niederlande, Schweden, Polen und Rumänien verfügen über dieses Verteidigungssystem, und einige dieser Länder sind Berichten zufolge von ihren EU- und NATO-Partnern unter Druck gesetzt worden, einen Teil der Ausrüstung an Kiew zu liefern. Es wird argumentiert, dass keiner der Staaten, die über Patriot-Systeme verfügen, derzeit einer unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt ist (...).

Spaniens Außenminister Albares sagte, sein Land werde «weiterhin alles in seiner Macht Stehende tun», um der Ukraine zu helfen, ließ aber offen, ob die Regierung eine Patriot-Batterie abtreten werde. Griechenland betonte, es werde nichts tun, was seine Sicherheit gefährde, und andere Staaten mit Patriot-Batterien zögerten, diese an die Ukraine abzugeben, da sie ein wichtiger Teil ihrer Verteidigung seien (...). Der Unterschied zwischen dem, was die EU will, und dem, was sie kann, liegt in den Händen ihrer Mitglieder.»

Selenskyj dankt den USA für «lebenswichtige Hilfe»

KIEW: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem US-Senat nach der Billigung eines milliardenschweren Hilfspakets für die «lebenswichtige Hilfe» im Abwehrkampf gegen Russland gedankt. Er schrieb am frühen Mittwochmorgen auf der Plattform X (vormals Twitter): «Diese Abstimmung stärkt Amerikas Rolle als Leuchtturm der Demokratie und als Führer der freien Welt.» Er sei auch allen Amerikanern dankbar, die die Ukraine weiterhin unterstützten und erkennen würden, dass die historische Bedeutung dieses Gesetzes über die Politik hinausgehe, schrieb Selenskyj. «Die Langstreckenkapazitäten, die Artillerie und die Luftverteidigung der Ukraine sind entscheidende Instrumente für die baldige Wiederherstellung eines gerechten Friedens.»

Zuvor hatte der US-Senat nach einer monatelangen Hängepartie einen Gesetzentwurf beschlossen, der unter anderem Hilfen im Umfang von rund 61 Milliarden US-Dollar (57 Milliarden Euro) für Kiew enthält. Das Gesetz muss nun noch von US-Präsident Joe Biden unterschrieben werden, was als Formalie gilt. Das Repräsentantenhaus hatte bereits am Samstag dem Gesetzentwurf zugestimmt, der auch Unterstützung für Israel beinhaltet.