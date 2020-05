Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.20

PATTAYA: Verkehrsbehörden in der Provinz Chonburi haben das Busunternehmen Pattana zu einem Bußgeld von 10.000 Baht verdonnert, weil es einem Fahrgast fast das Doppelte für ein Ticket berechnet hatte.

Der Fahrgast hatte sich auf Facebook beklagt, er habe für seine Busfahrt von Pattaya in den Nordosten nach Nong Khai 910 Baht bezahlen müssen, anstatt des festgelegten Tarifs von 517 Baht. Der Mann hatte die Regierung aufgefordert, gegen den Busbetreiber einzuschreiten. Es war der Bus 407 der Pattana Co. Mit dem eigenmächtig erhöhten Fahrpreis hatte das Unternehmen gegen Verordnungen verstoßen. Neben dem hohen Bußgeld wurde der Busbetreiber verwarnt.

Hintergrund des hohen Fahrpreises ist die von der Regierung erwünschte soziale Distanzierung in Zeiten von Covid-19. Sowohl in Bussen als auch in Flugzeugen müssen Abstandsregeln eingehalten werden. Als Folge bleibt die Hälfte der Sitze leer. Also glauben Transportunternehmen, höhere Ticketpreise nehmen zu können, um weiterhin Gewinne einzufahren.