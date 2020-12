UPDATE - CHONBURI/PATTAYA: Auf einer Pressekonferenz am Dienstag um 12.30 Uhr hat Chonburis Gouverneur Phakarathorn Tienchai über 12 neue, lokale Covid-19-Fälle informiert. Die Zahl der bekannten Fälle in der Ostküstenprovinz steigt somit auf 36.

Von den 36 bestätigten Covid-19-Fällen befinden sich 12 im Bezirk Mueang in Chonburi City und 22 im Bezirk Banglamung, zu dem auch Pattaya gehört, sowie zwei in Sattahip.

30 der Fälle stehen nach Aussage des Gouverneurs in direktem Zusammenhang mit illegalen Casinos und dem Rayong-Cluster, das ebenfalls auf illegales Glücksspiel zurückzuführen ist.

Zwei Fälle stehen in direktem Zusammenhang mit dem Covid-19-Ausbruch auf dem Seafood-Market in Samut Sakhon, ein weiterer steht in engem Kontakt zu diesen beiden Fällen.

Informationen über die drei weiteren Fälle wurden zum bisherigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekanntgegeben. Der Gouverneur versicherte jedoch, dass alle infizierten Personen unter Quarantäne oder Beobachtung stehen sowie ihre Kontakte zurückverfolgt und auf das Virus getestet werden.

Barbetriebe und Restaurants dürfen bisher weiter öffnen

Auf der Pressekonferenz wurden keine zusätzlichen Einschränkungen für die Einwohner der Provinz oder Schließungen von Betrieben, insbesondere der Entertainment-Branche, bekanntgegeben.

Keine Schließung der Strände zum bisherigen Zeitpunkt

Der Gouverneur erklärte, dass die Strände zu diesem Zeitpunkt nicht geschlossen werden, Strandbesucher jedoch den vorgeschriebenen Abstand zueinander einhalten müssen. Vermieter von Liegestühlen und Sonnenschirmen sind dazu verpflichtet, die Einhaltung der obligatorischen Covid-19-Schutz- und Hygiene-Maßnahmen sicherzustellen. Dazu gehören das Temperatur-Screening der Gäste und das Anbieten von Handdesinfektionsmitteln.

Einwohner werden zu strikter Selbstdiziplin aufgefordert

Gemäß dem Gouverneur sei die Lage in der Provinz Chonburi bisher nicht kritisch, dennoch sollten alle Einwohner strikte Präventivmaßnahmen ergreifen, wie soziale Distanzierung, das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes und das Reinigen der Hände mit Handdesinfektionsmitteln.

Weitere Ankündigungen könnten in den Abendstunden erfolgen

Er fügte hinzu, dass am Dienstag in den Abendstunden weitere Ankündigungen erfolgen könnten, sobald neue Informationen von den Gesundheits- und Seuchenschutzbehörden der Provinz vorliegen. Auch wenn bisher keine Notwendigkeit zu einer Abriegelung der Provinz besteht, könnten dennoch einige Lokalitäten mit hohem Infektionsrisiko möglicherweise vorübergehend geschlossen werden. Bereits geschlossen wurden u.a. Austragungsorte von Hahnenkämpfen und Diskotheken.

Bisher keine Quarantänepflicht für Besucher aus anderen Provinzen

Zum bisherigen Zeitpunkt wurde keine Quarantänepflicht für Menschen erlassen, die aus anderen Provinzen in die Provinz Chonburi einreisen. Stattdessen sollen Checkpoints auf den wichtigsten Zufahrtsstraßen der Provinz errichtet werden, an denen der Gesundheitszustand und der Grund für die Einreise der Besucher der Provinz überprüft werden. Ein generelles Reiseverbot wurde nicht erlassen.

