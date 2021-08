Thailand verbietet bestimmte Sonnenschutzmittel

Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Zum Schutz der Korallen in thailändischen Gewässern hat das Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation (DNP) eine Verordnung erlassen, die den Gebrauch von Sonnenschutzmittel mit bestimmten Chemikalien verbietet.

Nach Angaben der Behörde sind es Sonnenschutzmittel, die Oxybenzon (Benzophenon-3, BP-3), Octinoxat (Ethylhexyl Methoxycinnamat), 4-Methylbenzylid Campher (4MBC) oder Butylparaben enthalten. Studien haben gezeigt, dass diese Chemikalien nicht nur die Korallen bleichen, sondern auch deren Fortpflanzungssystem zerstören. Jeder, der gegen die Verordnung verstößt, kann nach einem Bericht der „Nation“ mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Baht bestraft werden.