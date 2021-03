Thailand rutscht im Ranking als Ruhestandsland ab

Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.21

BANGKOK: Im International Living's Annual Global Retirement Index 2021 fiel Thailand gegenüber 2019 um mehrere Plätze zurück. Das Königreich kam mit einem Durchschnittswert von 68,3 auf Platz 18 von 25 untersuchten Ländern.



„Unser Index basiert auf Hunderten von Meinungen und Erfahrungen aus dem wirklichen Leben - Informationen, die von unseren vertrauenswürdigen Quellen in den besten Ruhestandsdestinationen auf der ganzen Welt zusammengetragen wurden", heißt es bei International Living. Die untersuchten Länder werden in verschiedenen Kategorien bewertet, darunter Wohnen, Visa & Aufenthalt, Eingewöhnung/Unterhaltung, Gesundheitswesen, Chancen und Lebenshaltungskosten.

Länder wie Portugal, Frankreich, Malta, Spanien und Irland werden allesamt als bessere Orte für den Ruhestand angesehen als Thailand. Obwohl das Königreich in der Kategorie Lebenshaltungskosten immer noch sehr gut abschnitt und insgesamt 86 Punkte erreichte, lag es damit hinter vielen seiner regionalen Nachbarn wie Vietnam (99), Kambodscha (93) und Malaysia (91). Thailand erreichte weiter hohe Werte in den Bereichen Gesundheitsversorgung (80) und Einleben/Unterhaltung (81).



Eine der schlechtesten Bewertungen erhielt Thailand in der Kategorie Visa/Aufenthalt mit nur 57 Punkten. International Living verweist auf die Schwierigkeiten für Expats im Ruhestand, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, und auf den Mangel an speziellen Aufenthaltsoptionen für Rentner. Auch in der Kategorie Chancen (56 Punkte), wie einfach es für Expat-Rentner ist, in einem Land ein Unternehmen zu gründen, oder ob es Möglichkeiten für Rentner gibt, ihr Einkommen mit freiberuflicher oder Online-Arbeit aufzubessern - was in Thailand nicht der Fall ist -, schnitt das Land schlecht ab.



Costa Rica belegte in der Umfrage den ersten Platz, gefolgt von Panama und Mexiko.