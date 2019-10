Thailand richtet das World Ganja Festival 2020 aus

Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.19

Foto: National News Bureau Of Thailand.

BANGKOK: Nach der Liberalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke wird Marihuana als potenzielle Erntequelle angesehen, die der thailändischen Wirtschaft zugutekommen kann.

Deshalb hat die Vereinigung der Forscher Thailands sich mit Mitgliedern des öffentlichen und privaten Sektors zusammengeschlossen, um das World Ganja Festival 2020 zu organisieren. Die thailändische Forschervereinigung hat mit der Nationalismus-Stiftung, der Journalisten- und Medienvereinigung und den Provinzverwaltungen von Nakhon Phanom, Sakon Nakhon und Mukdahan ein Abkommen unterzeichnet, um das Welt-Ganja-Festival 2020 zwischen dem 29. Januar und dem 2. Februar nächsten Jahres abzuhalten, berichtet die Nachrichtenagentur „NNT“.



Der Veranstaltungsort befindet sich auf 40 Morgen Land in der Nähe des Reservoirs Nong Yat in der Provinz Nakhon Phanom. Das Festival soll eine Plattform sein für den Austausch von Kenntnissen über Cannabis für medizinische Zwecke. Die Veranstaltung soll auch dazu beitragen, Thailand als Entwickler hochwertiger Marihuana-Sorten bekannt zu machen, was zum Wirtschaftswachstum des Landes beitragen wird. Die Veranstalter sagen, das World Ganja Festival 2020 werde neue Möglichkeiten eröffnen und ein besseres Verständnis für Cannabis und seine rechtlichen Aspekte schaffen.