BANGKOK: Thai Airways International (THAI) hat ihr Winterflugprogramm vom 31. Oktober 2021 bis zum 26. März 2022 bekanntgegeben.

Flugbetrieb zur Unterstützung der Phuket Sandbox Kampagne:

1. Bangkok–Phuket–London: 3 Flüge pro Woche an jedem Mittwoch, Freitag und Sonntag

2. Bangkok–PhuketFrankfurt: 3 Flüge pro Woche an jedem Dienstag, Donnerstag und Samstag

3. Bangkok–München–Phuket–Bangkok: 1 Flug pro Woche an jedem Freitag, ab 1. Januar 2022

4. Bangkok–Phuket–Paris: 2 Flüge pro Woche an jedem Dienstag und Donnerstag

5. Bangkok–Phuket–Kopenhagen: 1 Flug pro Woche an jedem Donnerstag

6. Bangkok–Phuket–Stockholm: 1 Flug pro Woche an jedem Freitag

7. Bangkok–Zürich–Phuket–Bangkok: 1 Flug pro Woche an jedem Freitag

Interkontinentale Flüge:

1. Bangkok–London: 4 Flüge pro Woche jan jedem Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag

2. Bangkok–Frankfurt: 4 Flüge pro Woche an jedem Diensten, Mittwoch, Freitag und Sonntag

3. Bangkok–München: 1 Flug pro Woche an jedem Sonntag ab 1. Januar 2022

4. Bangkok–Paris: 1 Flug pro Woche an jedem Sonntag

5. Bangkok–Brüssel: 2 Flüge pro Woche an jedem Mittwoch und Freitag

6. Bangkok–Mailand: 2 Flüge pro Woche an jedem Donnerstag und Samstag ab 1. Januar 2022

7. Bangkok–Kopenhagen: 2 Flüge pro Woche an jedem Mittwoch und Sonntag

8. Bangkok–Stockholm: 2 Flüge pro Woche an jedem Dienstag und Donnerstag

9. Bangkok–Zürich: 2 Flüge pro Woche an jedem Montag und Mittwoch (vom 31. Oktober bis 31. Dezember 2021 wird ein Flug pro Woche durchgeführt)

10. Bangkok–Sydney: 2 Flüge pro Woche, an jedem Mittwoch und Sonntag

Regionale Flüge:

1. Bangkok–Manila: 5 Flüge pro Woche an jedem Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag

2. Bangkok–Osaka: 4 Flüge pro Woche an jedem Donnerstags, Freitag, Samstag und Sonntag

3. Bangkok –Tokio (Narita): 4 Flüge pro Woche an jedem Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag

4. Bangkok–Tokio (Haneda): 3 Flüge pro Woche an jedem Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 1. Januar 2022

5. Bangkok - Nagoya: 4 Flüge pro Woche jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag.

6. Bangkok–Taipeh: 4 Flüge pro Woche an jedem Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag

7. Bangkok–Hongkong: 3 Flüge pro Woche an jedem Mittwoch, Freitag und Sonntag

8. Bangkok–Seoul: ein Flug pro Tag

9. Bangkok–Singapur: 4 Flüge pro Woche, jeweils mittwochs, donnerstags, freitags und samstags

10. Bangkok–Jakarta: 1 Flug pro Woche an jedem Mittwoch

11. Bangkok–Delhi: 1 Flug pro Tag ab 1. Januar 2022

12. Bangkok–Mumbai: 5 Flüge pro Woche an jedem Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag ab 1. Januar 2022

13. Bangkok–Bengaluru: 3 Flüge pro Woche an jedem Montag, Freitag und Sonntag ab 1. Januar 2022

14. Bangkok –Hyderabad: 3 Flüge pro Woche an jedem Montag, Freitag und Sonntag ab 1. Januar 2022

15. Bangkok–Chennai: 4 Flüge pro Woche an jedem Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 1. Januar 2022

16. Bangkok–Dhaka: 3 Flüge pro Woche an jedem Dienstag, Donnerstag und Samstag, ab 1. Januar 2022

17. Bangkok–Karatschi: 4 Flüge pro Woche an jedem Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag ab 1. Januar 2022

18. Bangkok–Lahore: 3 Flüge pro Woche an jedem Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 1. Januar 2022

19. Bangkok–Islamabad: 4 Flüge pro Woche an jedem Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag ab 1. Januar 2022

Nach eigenen Angaben hält sich THAI beim Flugbetrieb streng an die Covid-19-Präventionsmaßnahmen des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) und der Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). Alle THAI-Flüge werden außerdem in Übereinstimmung mit den Covid-19-Kontrollmaßnahmen des jeweiligen Ziellandes durchgeführt.

Weitere Informationen zu Flugplänen, Reservierungen und Ticketverkaufsdkanälen finden Sie unter Thaiairways.com.