BANGKOK: Das Department of Disease Control (DDC) will im Rahmen seiner langfristigen Krankheitsbekämpfung durchschnittlich 6.000 Personen pro Million Einwohner oder 85.000 Proben pro Monat auf Covid-19 testen.

Laut dem DDC-Generaldirektor Dr. Suwanchai Wattanayingcharoenchai sollen die Tests vor allem auf Personen in Hochrisikogebieten und mit risikoreichen Gewohnheiten ausgedehnt werden, weiter auf Menschen, die engen Kontakt mit erkrankten Patienten hatten. „Obwohl in Thailand weniger neue Fälle auftreten, sind diese Maßnahmen notwendig, um eine zweite Welle der Pandemie zu verhindern, die eintreten könnte, wenn die Menschen sozial distanzierende Praktiken ausschließen.“

Der Generaldirektor nennt Beispiele für ein hohes Risiko: Arbeiter, die in überfüllten Unterkünften wohnen, Gefangene, Busfahrer und Schaffner, Taxifahrer und medizinisches Personal. Um höhere Testzahlen zu erreichen, wird künftig der Speicheltest anstelle von Tests aus der Nasenhöhle verwendet. Mit dieser Methode kann das DDC 5 bis 10 Proben auf einmal testen und sein Ziel von 6.000 Personen pro Million Einwohner oder 85.000 Proben pro Monat erreichen.

Mit den am Freitag gemeldeten acht neuen Infektionen stieg die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle auf 3.000. 161 Patienten sind in Behandlung, 2.784 haben sich erholt und wurden entlassen, und es gab bisher 55 Todesfälle. Drei neue Fälle - ein 45-Jähriger und zwei 51-jährige Männer - wurden über Tests in Yala ausfindig gemacht. Sie standen in engem Kontakt mit früheren Patienten, die von religiösen Zeremonien aus Malaysia zurückgekehrt waren. Bei den anderen fünf handelte es sich um zugewanderte Arbeiterinnen im Alter von 19 bis 30 Jahren aus der Immigrationshaft in Songkhla.