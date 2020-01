AMMAN (dpa) - Vor der Verkündung des Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu Anschlägen gegen Israel aufgerufen.



Die Muslime in Palästina und allen Ländern sollten die «Speerspitze im Kampf gegen die Juden» sein und ihre Pläne durchkreuzen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Audiobotschaft von IS-Sprecher Abu Hamsa al-Kuraischi. Vor allem die IS-Anhänger in den Nachbarstaaten Israels rief der Sprecher dazu auf, Israel in ein «Testfeld für chemische Waffen und Raketen» zu verwandeln.

Die 37 Minuten lange Audiobotschaft, die im Internet von der Medienabteilung der Terrorgruppe verbreitet wurde, nimmt Bezug auf den lange angekündigten Nahost-Plan der US-Regierung, der den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern lösen will.

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat in Syrien und im Irak ihr Herrschaftsgebiet größtenteils verloren. Allerdings gibt es in der Region, sowie auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel weiterhin Zellen und Anhänger der Terrorgruppe.