Fünf Kinder sterben nach Mauereinsturz in Syrien

IDLIN: Beim Einsturz einer Mauer eines Getreidelagers sind im Nordwesten Syriens Aktivisten zufolge fünf Kinder ums Leben gekommen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London meldete am Montag, dass die Mauer auf ein Zelt einer privaten Koranschule fiel, in der sich die Kinder befanden. Acht weitere sollen verletzt worden sein. Die Mauer war den Angaben nach infolge starker Regenfälle zusammengebrochen.