Von: Björn Jahner | 01.08.22

BANGKOK: Vierrädrige Fahrzeuge dürfen fortan auf Schnellstraßen nicht schneller als 100 Stundenkilometer fahren. Dies geht aus einer neuen Verordnung des Ministeriums hervor, die von der Expressway Authority of Thailand (EXAT) veröffentlicht wurde.

EXAT hat eine öffentliche Ankündigung auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht, in der die neuen vom Ministerium festgelegten Geschwindigkeitsbegrenzungen für Schnellstraßen bekanntgegeben werden, die am 22. Juli 2022 in Kraft getreten sind.

Auf aufgeständerten Schnellstraßen dürfen vierrädrige Fahrzeuge 100 Stundenkilometer nicht überschreiten, während Lastwagen mit weniger als 2,2 Tonnen, öffentliche Verkehrsmittel mit weniger als 15 Personen und Schulbusse 80 Stundenkilometer nicht überschreiten dürfen, so die neuen Vorschriften.

Auf ebenerdigen Schnellstraßen dürfen vierrädrige Pkw höchstens 110 Stundenkilometer fahren, während Lkws mit einem Gewicht von weniger als 2,2 Tonnen, öffentliche Verkehrsmittel mit weniger als 15 Personen und Schulbusse 90 Stundenkilometer nicht überschreiten dürfen.

Die Ankündigung hat im Internet viel Aufmerksamkeit und Kritik hervorgerufen. Die meisten Kommentatoren meinten, dass Autofahrer, die bereit sind, Mautgebühren zu zahlen, mit hoher Geschwindigkeit fahren dürfen sollten.