Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.19

BANGKOK: Ein Taxifahrer hatte unter dem Armaturenbrett seines Fahrzeugs einen Schalter befestigt, der die Kilometerangabe zugunsten des Fahrers manipulierte. Damit zockte der Thai seine Fahrgäste ab.

Ein Bangkoker Paar ließ sich am letzten Dienstag nach seiner Ankunft auf dem Flughafen Don Mueang von dem Taxifahrer zur On Nut Road bringen. Das Paar sollte für eine 25 Kilometer lange Fahrt bezahlen, wusste aber, dass die Entfernung nur 15 Kilometer betrug. Es weigerte sich zu zahlen, und gemeinsam ging es zur Polizeistation. Beamte schickten sie zum Straßenverkehrsamt. Auf der Fahrt forderte der Taxifahrer von den Bangkokern weitere 500 Baht für seine verschwendete Zeit. Nach längerer Zeit fand ein Techniker den Schalter unter dem Armaturenbrett in der Nähe des Lenkrads. Im Bericht bezeichnete „Daily News“ das Gerät als einen „Turboschalter“.