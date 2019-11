Taxifahrer gibt Tasche mit Bargeld Österreicher zurück

Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.19

Auf Kunden wartende Taxis in Bangkok. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Ein Taxifahrer hat einem österreichischen Geschäftsmann seine im Fahrzeug liegengebliebene Tasche mit Geld und wichtigen Dokumenten zurückgegeben.

In der Tasche befanden sich 4.000 Euro, 1.000 Schweizer Franken, 10.000 Baht und 30 US-Dollar, weiter drei Handys und sechs Kreditkarten. Der Geschäftsmann hatte an der Silom Road einen Hotelmitarbeiter aufgetragen, ein Taxi herbeizurufen. Er wollte damit zur Sukhumvit Road fahren. Der Hotelangestellte legte die Tasche in den Kofferraum, stellte dann aber fest, dass der Fahrer kein Wechselgeld hatte. Als er zum Hotel zurückkehrte, um Banknoten mit niedrigerem Nennwert zu holen, fuhr das Taxi mit der Tasche davon. Der Taxifahrer sagte aus, er habe nicht gewusst, dass der Hotelmitarbeiter die Tasche in den Kofferraum verstaut hatte. Bei seiner Ankunft in der Taxizentrale hatte er die Radiostation FM91 benachrichtigt. Der Taxifahrer bekam als Lohn für seine Ehrlichkeit 15.000 Baht.