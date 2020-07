Von: Redaktion DER FARANG | 03.07.20

BANGKOK: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) will die zweistufige Preisgestaltung für Thais und Ausländern in Nationalparks und weiteren Touristenattraktionen abschaffen.

Auf die entsprechende Frage des bekannten Bloggers Richard Barrow teilte Tanes Petsuwan, stellvertretender Gouverneur für Marketing-Kommunikation bei der TAT, am Mittwoch im Foreign Correspondents Club mit, es mache keinen Sinn, Ausländern mehr als Thais in Rechnung zu stellen. TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn habe kürzlich mit dem Ministerium für Natürliche Ressourcen und Umwelt, die für die Nationalparks in Thailand zuständige Regierungsbehörde, über die Frage der zweistufigen Preisgestaltung gesprochen.

Während das Land auf die Rückkehr ausländischer Touristen warte, sei es ein sehr guter Zeitpunkt für Thailand, die Struktur der Tourismusindustrie zu reformieren. „Was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, müssen wir dieses Mal richtig machen", fügte Tanes hinzu.

Die Praxis der zweistufigen Preisgestaltung in Thailand führt dazu, dass Ausländer, sogar Expats, die in Thailand leben und Steuern zahlen, gezwungen sind, viel mehr als Thailänder zu bezahlen, um Orte wie Nationalparks, Museen und historische Stätten zu betreten. Während einige der ermäßigten Eintrittspreise für Thais auf staatliche Subventionen zurückzuführen sind, werden viele zweistufige Preispolitiken einfach deshalb praktiziert, weil Ausländer es sich leisten können, höhere Preise zu zahlen.

Diejenigen, die gegen diese Praxis sind, sagen nicht nur, dass sie Ausländer diskriminiert, sondern sie sei auch weitgehend sinnlos, da viele Ausländer an Touristenattraktionen durch die Tatsache abgeschreckt werden, dass sie mehr bezahlen müssen, und daher die Gesamtzahl der Ausländer, die Attraktionen besuchen, bei denen zweistufige Preise gelten, stark reduziert wird.

Die zweistufige Preisgestaltung ist nicht nur in Thailand üblich. Von der Chinesischen Mauer über das Taj Mahal bis hin zu Machu Picchu in Peru gelten auch bei vielen der berühmtesten Touristenattraktionen der Welt zweistufige Preise.

Nong Nooch Garden, eine der bekanntesten und größten Touristenattraktionen Pattayas, hat die zweistufige Preisgestaltung für Expats, die in Thailand leben und ansässig sind, aufgehoben. Dies gilt ab Juli. Ausländer müssen eine der folgenden Angaben machen, um den ermäßigten Preis zu erhalten: thailändischer Führerschein, Resident Card oder gültige Arbeitserlaubnis. Darüber hinaus erhalten Senioren über 60 jeden Montag freien Eintritt, was auch für ausländische Staatsangehörige mit Nachweis des Wohnsitzes in Thailand gilt.